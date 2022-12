SV 04 Attendorn: Dogrusöz kehrt von der SG Finnentrop/Bamenohl zurück Der 32-jährige Hasan Dogrusöz wechselt im Sommer vom Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl zu seinem Ex-Verein SV 04 Attendorn

Nach sechs Jahren bei der SG Finnentrop/Bamenohl wird der gebürtige Lüdenscheider an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Im Jahr 2010 kam Dogrusöz aus der A-Jugend des TuS Plettenberg zum SV 04 Attendorn und bildete wenige Jahre später gemeinsam mit Eugen Litter das wohl bislang jüngste Trainerteam der Landesliga.

Mit Attendorn stieg der Offensivmann 2014 in die Landesliga auf und entschied sich im besten Fußballalter von 26 Jahren im Sommer 2017 unter zahlreichen Anfragen für den damaligen Westfalenligisten SG Finnentrop/Bamenohl, mit dem er 2020 in die Oberliga aufstieg. 65 Westfalenliga- und 43 Oberliga-Einsätze stehen in seiner Vita.

Dogrusöz arbeitet seit seinem damaligen Wechsel im Jahr 2010 in der Attendorner Firma Mantel Haustechnik GmbH des heutigen 1. Vorsitzenden Torsten Mantel. Seit einigen Jahren ist der 32-Jährige im Besitz des Meisterbriefs und mittlerweile nicht nur verheiratet, sondern auch Vater eine kleinen Tochter. Beim SV 04 soll er zukünftig nicht nur als Spieler aktiv sein, sondern auch die sportliche Leitung um Thomas Bassitta und Frank Annen in der Funktion des Teammanagers unterstützen.