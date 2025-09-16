SV 03 Tübingen will nachlegen – Frickenhausen greift nach Platz drei

Unter der Woche wird der erste Spieltag in der Bezirksliga Alb komplettiert. Der SV 03 Tübingen empfängt die SGM Altingen/Entringen und will den Anschluss an Spitzenreiter Dettingen/Glems wahren. Am kommenden Donnerstag findet außerdem das Nachholspiel in der Bezirksliga Neckar/Fils zwischen dem TSG Salach und dem 1. FC Frickenhausen statt. Beide Teams haben die Chance, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen – für Frickenhausen winkt sogar der Sprung auf Rang drei.
Für den SV 03 bietet das Nachholspiel die große Chance, den Rückstand auf Tabellenführer Dettingen/Glems zu verkürzen. Mit drei Siegen und einem Remis ist das Team stark in die Saison gestartet und steht mit zehn Punkten auf Rang zwei. Zuletzt setzte es im Derby gegen die TSG Tübingen II einen 3:1-Sieg.
Altingen/Entringen rangiert mit sieben Punkten aus vier Partien im Mittelfeld der Tabelle, musste jedoch am vergangenen Wochenende die erste Niederlage hinnehmen. Beim 0:2 in Dettingen hielt die Defensive lange stand, doch in der Schlussphase war der Druck zu groß. Mit einem Sieg könnte die SGM den Kontakt zur Spitzengruppe herstellen, bei einer Niederlage bleibt der Platz im Tabellenmittelfeld.
Salach hat in den ersten drei Begegnungen zwei Siege eingefahren und liegt mit sechs Punkten auf dem neunten Platz. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Gastgeber die Spitzengruppe ins Visier nehmen und ihre starke Ausgangslage festigen.
Frickenhausen reist ungeschlagen an und rangiert mit sieben Punkten auf dem vierten Platz. Ein Sieg würde das Team mindestens auf Rang drei bringen und den Abstand zu den führenden Heiningen und Donzdorf verkürzen. Besonders beeindruckend ist die Defensive: erst zwei Gegentreffer stehen nach drei Spielen zu Buche.
Für beide Mannschaften ist die Partie ein richtungsweisendes Duell: Salach will den Heimvorteil nutzen, Frickenhausen dagegen seine Serie ausbauen und sich endgültig in der Spitzengruppe festsetzen.
