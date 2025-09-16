SV 03 Tübingen will nachlegen – Frickenhausen greift nach Platz drei

Für den SV 03 bietet das Nachholspiel die große Chance, den Rückstand auf Tabellenführer Dettingen/Glems zu verkürzen. Mit drei Siegen und einem Remis ist das Team stark in die Saison gestartet und steht mit zehn Punkten auf Rang zwei. Zuletzt setzte es im Derby gegen die TSG Tübingen II einen 3:1-Sieg.

Altingen/Entringen rangiert mit sieben Punkten aus vier Partien im Mittelfeld der Tabelle, musste jedoch am vergangenen Wochenende die erste Niederlage hinnehmen. Beim 0:2 in Dettingen hielt die Defensive lange stand, doch in der Schlussphase war der Druck zu groß. Mit einem Sieg könnte die SGM den Kontakt zur Spitzengruppe herstellen, bei einer Niederlage bleibt der Platz im Tabellenmittelfeld.

Bezirksliga Neckar/Fils