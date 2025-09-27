Sussek-Einwechslung bringt den MSV zurück in die Erfolgsspur

Ein weiteres Mal lockte der MSV Duisburg in der 3. Liga mehr als 20.000 Fans ins Stadion. Gegen den FC Ingolstadt kamen 20.170 Zuschauer ins Wedaustadion, die den noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Duisburg sehen wollte. Nach torloser erster Halbzeit, zeigten beide Teams eine starke zweite Hälfte, in der der MSV nach Rückstand noch als Sieger vom Platz ging.
Als ungeschlagener Tabellenführer gingen die Zebras in das Duell mit den Schanzern. In der Anfangsphase bestimmten allerdings die Gäste das Geschehen auf dem Feld. Ingolstadt stellte die Räume gut zu und ließ die Hausherren so nicht in die Partie kommen. In der Offensive fehlte dem FCI allerdings die Durchschlagkraft, sodass es im ersten Durchgang nicht eine zwingende Torchance für das Team aus Bayern gab.
Torchancen waren auch auf Duisburger Seite lange Zeit Mangelware. Erst nach 26 Minuten musste Markus Ponath im Ingolstädter Kasten zum ersten Mal eingreifen, als Rasim Bulic frei vor ihm auftauchte. Der Keeper kam noch mit dem Fuß an die Kugel und konnte den Einschlag verhindern. In der Folge nährten sich die Duisburger immer weiter an. Der Distanzschuss von Can Coskun wurde zunächst zur Ecke abgefälscht (32.), ehe kurz darauf Florian Krüger mit einer artistischen Einlage das Spielgerät im Zweikampf eroberte, direkt auf Conor Noß weiterleitete, der in den Strafraum eindrang und ebenfalls in Ponth seinen Meister fand (34.). Wieder nur drei Zeigerumdrehungen später versuchte es Coskun von der Strafraumkante, doch auch dieses Mal konnte Ingolstadts Schlussmann nicht überwunden werden. Letztlich ging es aber torlos in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel ging es von beiden Teams schwungvoll weiter, ohne jedoch im letzten Drittel effektiv zu sein. Dies änderte sich auch mit der Einwechslung von Patrick Sussek nach überstandener Verletzung zunächst nicht. Der Flügelflitzer kam nach 57 Minuten. In der Folgte sorgte er aber für Torgefahr. Kam er nach zwei Eckbällen noch nicht zum Erfolg, wurde es bei einer Einzelaktion von ihm richtig knapp. Mit viel Tempo drang er in den Strafraum ein, ließ dabei gleich drei Gegenspieler stehen, scheiterte dann aber am Fuß von Ponath (65.). Mit der ersten echten Torchance ging der FC kurz darauf in Front. Nach einer hohen Hereingabe von Marcel Costly stieg der kurz zuvor eingewechselte Davide Sekulovic in die Luft und nickte zum 10 ein (72.).
Duisburgs Trainer Dietmar Hirsch reagierte sofort und brachte mit Steffen Meuer und Tim Heike neue Kräfte für die Offensive. Die Belohnung folgte prompt. Im Angriff setzten sich die Zebras durch, Symalla legte schließlich quer in die Mitte. An der Strafraumkante wartete Sussek, der kurz den Kopf hochnahm, und dann flach im langen Eck versenkte (77.). Der MSV ließ nicht locker und drängte sofort auf den zweiten Treffer. Mit dem siebten Eckball sollte es schließlich gelingen. Nach Ecke von Sussek köpfte Kapitän Alexander Hahn mit dem Hinterkopf zum 2:1 für die Zebras ein (84.). In der Tabelle konnte Duisburg seinen Vorsprung weiter ausbauen.