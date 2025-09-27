Kapitän "Ali" Hahn köpft den MSV zum Sieg. – Foto: Markus Römer/Scheuring

Sussek-Einwechslung bringt den MSV zurück in die Erfolgsspur 3. Liga. Der MSV Duisburg ist weiter ungeschlagen. Die Zebras schlagen vor über 20.000 Zuschauer den FC Ingolstadt mit 2:1.

Ein weiteres Mal lockte der MSV Duisburg in der 3. Liga mehr als 20.000 Fans ins Stadion. Gegen den FC Ingolstadt kamen 20.170 Zuschauer ins Wedaustadion, die den noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Duisburg sehen wollte. Nach torloser erster Halbzeit, zeigten beide Teams eine starke zweite Hälfte, in der der MSV nach Rückstand noch als Sieger vom Platz ging.

Als ungeschlagener Tabellenführer gingen die Zebras in das Duell mit den Schanzern. In der Anfangsphase bestimmten allerdings die Gäste das Geschehen auf dem Feld. Ingolstadt stellte die Räume gut zu und ließ die Hausherren so nicht in die Partie kommen. In der Offensive fehlte dem FCI allerdings die Durchschlagkraft, sodass es im ersten Durchgang nicht eine zwingende Torchance für das Team aus Bayern gab. Torchancen waren auch auf Duisburger Seite lange Zeit Mangelware. Erst nach 26 Minuten musste Markus Ponath im Ingolstädter Kasten zum ersten Mal eingreifen, als Rasim Bulic frei vor ihm auftauchte. Der Keeper kam noch mit dem Fuß an die Kugel und konnte den Einschlag verhindern. In der Folge nährten sich die Duisburger immer weiter an. Der Distanzschuss von Can Coskun wurde zunächst zur Ecke abgefälscht (32.), ehe kurz darauf Florian Krüger mit einer artistischen Einlage das Spielgerät im Zweikampf eroberte, direkt auf Conor Noß weiterleitete, der in den Strafraum eindrang und ebenfalls in Ponth seinen Meister fand (34.). Wieder nur drei Zeigerumdrehungen später versuchte es Coskun von der Strafraumkante, doch auch dieses Mal konnte Ingolstadts Schlussmann nicht überwunden werden. Letztlich ging es aber torlos in die Pause.