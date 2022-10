Susan versucht zuversichtlich zu bleiben Landesliga Rhein-Neckar +++ Treschklingen muss viele Nackenschläge verarbeiten +++ Am Samstag geht´s nach Schwetzingen +++ Kürnbach droht die zehnte Niederlage im zehnten Spiel

Die Hoffnung sollte man nie aufgeben. Es wird aber von Spieltag zu Spieltag schwieriger für den SV Treschklingen und den TSV Kürnbach nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Beide Sinsheimer Landesliga-Vertreter zieren nach wie vor das Tabellenende und es gibt wenig Anlass zur Hoffnung, dass sich daran in naher Zukunft etwas ändern könnte. Für die Kürnbacher wäre alleine der erste Punktgewinn schon ein großer Erfolg. Zumindest eine kleine Chance besteht darauf am Samstag im Heimspiel gegen die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal, die als Zwölfter nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen dürfte. Los geht´s um 16 Uhr. Eine halbe Stunde früher ist der SV Treschklingen ein gutes Stück weiter nördlich gefordert. Beim SV 98 Schwetzingen trifft der Kreisliga-Meister auf eine der positiven Überraschungen des bisherigen Saisonverlaufs.

SV Treschklingen

Auseinandergespielt wurde der SV nicht, am Ende stand dennoch eine 1:4-Niederlage gegen die SG Heidelberg-Kirchheim zu Buche. Deren Trainer sprach den Treschklingern ein mehr als ordentliches Zeugnis aus. "Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass sie spielerisch so gut sind. Gerade im Offensivbereich haben sie einige klasse Kicker in ihren Reihen", sagt SGK-Trainer Manuel Wengert.

Aus SV-Sicht wäre ohne die schwache Anfangsphase, nach acht Minuten stand es bereits 0:2, viel mehr drin gewesen. "Unser Plan ist nicht wirklich aufgegangen", gibt Ali Susan zu und sah seine Elf in den ersten 20 Minuten in die Defensive gedrückt. Der Treschklinger Trainer präzisiert: "Wir hatten Probleme, da uns die Kirchheimer sehr hoch angelaufen haben. Später haben wir aber immer besser ins Spiel gefunden." In der zweiten Hälfte hatte der SV sogar häufiger den Ball und diktierte phasenweise das Geschehen. Davon kann er sich zwar nichts kaufen, aber dennoch Zuversicht für die kommenden Aufgaben ziehen.

Das ist auch nötig, schließlich steht am Samstag mal wieder ein Auswärtsspiel an und gerade in der Fremde läuft nichts zusammen bei vier Niederlagen in vier Partien und einem Torverhältnis von 2:22. Susan hat sich von den Schwetzingern selbst ein Bild gemacht und deren 0:2-Niederlage gegen den FC Bammental beobachtet. Er hält fest: "Da fand ich die Schwetzinger richtig stark und finde, dass sie unverdient verloren haben."