SuS Westenholz: Trainer Schormann stellt Amt im Sommer zur Verfügung Der Delbrücker Bezirksligist muss sich auf Trainersuche begeben. von red · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

Michael Schormann scheidet zum Saisonende als Trainer des SuS Westenholz aus. – Foto: Thorsten Zelinski

Cheftrainer Michael Schormann geht mit Staffel-3-Bezirksligist SuS Westenholz ab sofort auf seine persönliche Abschiedstournee. Wie der Verein aus dem Westen Delbrücks bekanntgab, wird der 35-Jährige, der in der Vergangenheit auch als Co-Trainer beim SV Lippstadt 08 arbeitete, die 1946er im Sommer aus persönlichen Gründen auf eigenen Wunsch verlassen.

"Diese Entscheidung bedauern wir natürlich sehr, bringen ihr jedoch vollstes Verständnis entgegen", schreibt der SuS Westenholz in der Pressemitteilung. "Umso mehr möchten wir uns bereits jetzt herzlich bei Micha für seine hervorragende Arbeit, sein großes Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Mannschaft bedanken." Schormann übernahm im Sommer 2024 das Traineramt von Thomas Rath. Damals war der SuS Westenholz direkt wieder aus der Landesliga abgestiegen. Unter der Leitung des gebürtigen Salzkotteners fuhr man bislang in 46 Ligaspielen eine Ausbeute von 96 Punkten (2,01 Punkte/Spiel) ein. Nach Platz 3 in der Vorsaison in der Staffel 7, wechselte der SuS Westenholz vor Beginn der aktuellen Saison in die im Raum Paderborn ansässige Staffel 3. Dort überwinterte man mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Spvg Brakel auf Tabellenplatz 4 und darf damit weiterhin von der Landesliga-Rückkehr träumen.

Michael Schormann erklärt, dass seine Entscheidung, das Traineramt im Sommer abzugeben, ihn "lange begleitet" habe und ihm "sehr schwer gefallen" sei. "Ab dem Sommer wird sich mein persönlicher Fokus verschieben. Umso mehr möchte ich die verbleibende Zeit bewusst genießen. Wir haben uns sowohl in der Liga als auch im Pokal eine sehr gute Ausgangslage erarbeitet und werden bis zum Sommer alles aus uns herausholen." Wenn man den Abschluss der Westenholzer Mitteilung richtig interpretieren mag, lässt man sich an der Mastholter Straße aber noch Raum für ein anderweitiges Engagement des scheidenden Trainers. "Eine Sache ist zudem auch klar: Unsere Wege werden sich nicht grundlegend trennen", heißt es schließlich von Vereinsseite.