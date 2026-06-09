SuS Vehrte sichert sich die Meisterschaft und Aufstieg! Kreisliga-Rückkehr nach drei Jahren - Jubelfeier mit Mannschaft und Fans von Michael Eggert · Heute, 12:24 Uhr · 0 Leser

Meister und Kreisliga-Aufsteiger SuS Vehrte – Foto: Peter Gürtler

Nach dem letzten Saisonspiel gegen den SC Bosna feierte die Mannschaft mit gemeinsam mit Fans und Gegner den Abschluss einer sehr erfolgreichen Saison. Der SuS Vehrte ist Meister der 1. Kreisklasse Osnabrück. Nach dem Abstieg im Jahr 2023 gelang der Mannschaft in dieser Saison die Rückkehr an die Kreisliga Osnabrück.

Die Meisterschaft wurde in einem spannenden Zweikampf mit dem Team von Concordia Belm/Powe entschieden. Über weite Strecken der Saison lieferten sich beide Mannschaften ein enges Rennen um Platz eins. Am Ende setzte sich der SuS Vehrte mit einem Punkt Vorsprung durch und sicherte sich damit den Titel. Auch die direkten Duelle unterstrichen die Ausgeglichenheit beider Teams. Sowohl das Hin- als auch das Rückspiel endeten mit einem 3:3-Unentschieden, sodass keines der beiden Teams einen Vorteil aus den direkten Vergleichen ziehen konnte.

Großen Anteil am Erfolg hatte die starke Offensive der Vehrter. Henri Meier zu Farwick war mit 33 Treffern bester Torschütze der Mannschaft. Lukas Meier zu Farwick steuerte 26 Tore bei, während Jannis Obererstberg mit 25 Treffern ebenfalls zu den erfolgreichsten Angreifern der Liga gehörte. Ein wichtiger Faktor für die positive Entwicklung des Vereins ist die Kontinuität auf der Trainerposition. Jannik Loch steht bereits seit 2018 an der Seitenlinie des SuS Vehrte und führte die Mannschaft nach dem Kreisliga-Abstieg 2023 nun zur Meisterschaft in der 1. Kreisklasse.

Meister-Trainer Jannik Loch – Foto: Fupa