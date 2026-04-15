SuS Sehnde verstärkt sich dreifach für die neue Saison

– Foto: André Nückel

Der SuS Sehnde 1920 treibt seine Personalplanungen für die Kreisliga-Saison 2026/27 weiter voran und präsentiert drei Neuzugänge. Mit Devin Lenz, Max Luttermann und Pascal Nieder kommen gezielte Verstärkungen, die unterschiedliche Mannschaftsteile stabilisieren und beleben sollen.

Flexibilität für die Defensive

Mit Devin Lenz wechselt ein vielseitig einsetzbarer Defensivspieler vom SF Anderten nach Sehnde. Der Neuzugang kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum der Abwehr agieren und erweitert damit die taktischen Optionen erheblich. Lenz formuliert klare Ziele: Er möchte sich schnell integrieren, Verantwortung übernehmen und seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten.

Für die rechte Seite erhält der SuS Sehnde mit Max Luttermann zusätzliche Dynamik. Der Außenbahnspieler kommt von Eintracht Hannover und ist sowohl defensiv als Rechtsverteidiger als auch offensiv im Mittelfeld einsetzbar. Luttermann bringt eine ambitionierte Haltung mit: Möglichst viele Punkte sollen eingefahren werden – im Idealfall ohne Niederlage.