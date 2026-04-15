SuS Sehnde verstärkt sich dreifach für die neue Saison

Der SuS Sehnde 1920 treibt seine Personalplanungen für die Kreisliga-Saison 2026/27 weiter voran und präsentiert drei Neuzugänge. Mit Devin Lenz, Max Luttermann und Pascal Nieder kommen gezielte Verstärkungen, die unterschiedliche Mannschaftsteile stabilisieren und beleben sollen.
Mit Devin Lenz wechselt ein vielseitig einsetzbarer Defensivspieler vom SF Anderten nach Sehnde. Der Neuzugang kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum der Abwehr agieren und erweitert damit die taktischen Optionen erheblich. Lenz formuliert klare Ziele: Er möchte sich schnell integrieren, Verantwortung übernehmen und seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten.
Für die rechte Seite erhält der SuS Sehnde mit Max Luttermann zusätzliche Dynamik. Der Außenbahnspieler kommt von Eintracht Hannover und ist sowohl defensiv als Rechtsverteidiger als auch offensiv im Mittelfeld einsetzbar. Luttermann bringt eine ambitionierte Haltung mit: Möglichst viele Punkte sollen eingefahren werden – im Idealfall ohne Niederlage.
Auch auf der Torhüterposition gibt es eine Veränderung. Pascal Nieder schließt sich vom TSV Wettmar kommend dem Team an und soll künftig für Stabilität im Tor sorgen. Sein Fokus liegt dabei nicht nur auf konstanten Leistungen, sondern auch auf seiner persönlichen Weiterentwicklung. Gleichzeitig will er der Mannschaft den nötigen Rückhalt geben, um in entscheidenden Momenten bestehen zu können.
Mit den drei Neuzugängen setzt der SuS Sehnde ein deutliches Zeichen: Die Mannschaft will in der kommenden Spielzeit geschlossen auftreten und den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Die Mischung aus Flexibilität, Tempo und Stabilität könnte dabei zu einem wichtigen Faktor werden.