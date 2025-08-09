SuS Schaags erstes Niederrheinpokal-Spiel

Der Niederrheinpokal startet am kommenden Wochenende in die Saison 2025/26. Für den SuS Schaag steht am Sonntag ein absolutes Highlight an: Der B-Ligist aus Nettetal spielt zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Niederrheinpokal. Das Heimspiel gegen Oberligist 1. FC Kleve ist die Belohnung für eine starke Kreispokal-Saison, die erst im Halbfinale endete. „Es bedeutet nicht nur der Mannschaft viel, sondern dem ganzen Dorf. Die Leute sprechen uns an, sagen, dass sie das ganz toll finden – ich glaube, dass ganze Dorf steht unter Strom gerade“, sagt Schaag-Trainer Artur Grzesiak.

Mit ungefähr 400 Zuschauern rechnet der B-Liga-Vizemeister der Vorsaison – das bedeutet logischerweise auch einen höheren organisatorischen Aufwand. „Wir haben das ganze Catering erhöht und mussten uns auch mit dem Gegner über die Preise absprechen. Wir hoffen, dass ein bisschen was für uns übrig bleibt. Das wäre für den Verein ein schöner Segen“, so Grzesiak.

Mit Kleve kommt ein gefestigter Oberligist in den Nettetaler Süden. „Wir waren sehr froh, dass wir einen Kracher bekommen haben“, betont der 35-jährige Cheftrainer. Sportlich wäre alles andere als eine Niederlage eine Überraschung – trotzdem muss auch dieses Spiel erst mal gespielt werden. „Bei uns muss alles passen und Kleve darf keinen guten Tag haben, damit wir überhaupt eine Chance haben. Wir haben uns gut vorbereitet und geben uns nicht kampflos geschlagen. Man hat am meisten Spaß, wenn man alles gibt“, sagt Grzesiak vor der ganz besonderen Premiere.

Von einer so starken Außenseiterrolle ist Union Nettetal in seiner Erstrundenpartie am Sonntag weit entfernt, trotzdem geht es auch für den Oberliga-Absteiger gegen einen Gegner aus einer höheren Spielklasse. 2018 stiegen Union und der TSV Meerbusch zusammen in die Oberliga auf, trafen seitdem jedes Jahr mindestens zweimal aufeinander – im vergangenen Jahr setzte sich Nettetal im Pokal-Achtelfinale im Elfmeterschießen durch.

Der TSV ist dem Neu-Landesligisten um seinen Trainer Kemal Kuc also definitiv ein Begriff. „Ich kenne ihren neuen Trainer Marcel Winkens privat, er ist ein sehr guter Trainer. Wir wissen beide, wie wir spielen. Wir haben also die kompletten Informationen“, erklärt der 46-Jährige, der den Fokus trotzdem weniger auf den Gegner, sondern mehr auf die eigene Leistung legen will.

Dazu kommt: Union kann Pokal. Im vergangenen Jahr spielte sich der SCU bis ins Halbfinale, dort war mit der 0:7-Niederlage gegen Drittliga-Aufsteiger MSV Duisburg Schluss. Nach dem Abstieg und einiger Veränderungen im Kader muss sich Union nun erst mal wieder finden, die Vorbereitung war aus Sicht von Kuc „sehr gut“. Das gilt es jetzt auf den Platz zu bringen. „Für uns ist es eine gute Generalprobe. Meerbusch ist eine gute Mannschaft, aber wir werden alles geben, um eine Runde weiterzukommen“, so der Cheftrainer.

Lürrip und Süchteln im Einsatz

Neben Schaag und Union Nettetal starten am Sonntag zwei weitere Teams aus der Region in den Verbandspokal. Der SV Lürrip trifft zu Hause auf Rheinland Hamborn – es dürfte ein Spiel auf Augenhöhe werden. Lürrip hat im Sommer den Sprung in die Bezirksliga geschafft, Hamborn beendete die vergangene Bezirksliga-Saison auf dem siebten Platz.

Der ASV Süchteln muss als einzige Mannschaft auswärts ran, er spielt dafür gegen ein Team aus einer tieferen Spielklasse. Der Landesligist ist beim 1. FC Grevenbroich-Süd gefordert – dem Sechsten der vergangenen Bezirksliga-Spielzeit.