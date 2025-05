SuS Rhede gewinnt Emco-Kreispokal im hart umkämpftem Finale

Der SuS Rhede hat das Finale im Emco-Kreispokal Emsland für sich entschieden. Vor stimmungsvoller Kulisse in Dörpen setzte sich der Kreisligist mit 1:0 gegen den SV Eintracht Emmeln aus der 1. Kreisklasse durch.

In einer von Taktik und Zweikämpfen geprägten ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Torchancen waren Mangelware, das Spiel lebte von der Spannung und der Unterstützung von den Rängen. In der 29. Minute nutzte Rhede einen Standard zur Führung. Tim Widder brachte einen Freistoß in den Strafraum, über Umwege landete der Ball bei Daniel Harders, der zur Führung einschob.