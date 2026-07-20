SuS Oberhausen empfängt 1. FC Lintfort: Die Tests am 20. Juli

SuS 21 Oberhausen testet am Montagabend. – Foto: M.A. Roman

Montags testet in der Vorbereitung doch niemand? Das ist nicht ganz richtig. Denn auch am 20. Juli wollen einen Tag nach dem WM-Finale einige Mannschaften ihre Form überprüfen. So kommt es etwa um 19.30 Uhr zu einem spannenden Vergleich, wenn der Bezirksligist SuS 21 Oberhausen den Landesliga-Vertreter 1. FC Lintfort zu Gast hat,

Das sind die Testspiele am Montag, 21. Juli 2026

Aber auch bei der DJK Twisteden wird gespielt, denn um 19.45 Uhr hat das Team aus der Bezirksliga, Gruppe 4 den Bocholter A-Ligisten SV Emmerich-Vrasselt zu Gast, der nach vielen Jahren in der Bezirksliga in seine vierte Spielzeit im Kreisoberhaus geht, dort zuletzt auf Platz sieben landete. Bei Spiele könnt ihr auch im Ticker bei uns verfolgen, es haben sich Melder eingetragen.

Gespielt wird aber etwa auch im LBM Cup von Tuspo Richrath. Was dort passiert und wer es mit wem zu tun hat, findet ihr gleich hier in der Turnierübersicht.