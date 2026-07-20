 2026-07-17T11:53:53.177Z

Spielbericht

SuS Oberhausen empfängt 1. FC Lintfort: Die Tests am 20. Juli

Es ist zwar kein üppig gefülltest Testspielprogramm an einem Montag, doch es gibt dennoch Amateurfußball am Niederrhein. Auch die DJK Twisteden, der SV Emmrich Vrasselt und TuSpo Richrath mischen mit.

von Sascha Köppen · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser
SuS 21 Oberhausen testet am Montagabend.
SuS 21 Oberhausen testet am Montagabend. – Foto: M.A. Roman

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5
Kreisliga A RE/BOH
TuSpo LBM Cup

Montags testet in der Vorbereitung doch niemand? Das ist nicht ganz richtig. Denn auch am 20. Juli wollen einen Tag nach dem WM-Finale einige Mannschaften ihre Form überprüfen. So kommt es etwa um 19.30 Uhr zu einem spannenden Vergleich, wenn der Bezirksligist SuS 21 Oberhausen den Landesliga-Vertreter 1. FC Lintfort zu Gast hat,

Das sind die Testspiele am Montag, 21. Juli 2026

Aber auch bei der DJK Twisteden wird gespielt, denn um 19.45 Uhr hat das Team aus der Bezirksliga, Gruppe 4 den Bocholter A-Ligisten SV Emmerich-Vrasselt zu Gast, der nach vielen Jahren in der Bezirksliga in seine vierte Spielzeit im Kreisoberhaus geht, dort zuletzt auf Platz sieben landete. Bei Spiele könnt ihr auch im Ticker bei uns verfolgen, es haben sich Melder eingetragen.

Gespielt wird aber etwa auch im LBM Cup von Tuspo Richrath. Was dort passiert und wer es mit wem zu tun hat, findet ihr gleich hier in der Turnierübersicht.

Heute, 19:45 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
19:45live

Heute, 19:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
19:30live

Heute, 19:00 Uhr
TuS Rheindorf
TuS RheindorfRheindorf
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath II
19:00

Hier gibt es immer alle Spiele des jeweiligen Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: