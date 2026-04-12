SuS Niederbonsfeld zieht souverän ins Essener Kreispokalfinale ein

SuS Niedebonsfeld steht im Kreispokal-Finale. – Foto: Verein

Bereits in der Anfangsphase stellten die Bonsfelderinnen früh die Weichen auf Sieg. Nach intensivem Pressing erzielten Paulina Schwarz und Natascha Feer in der 5. und 7. Minute die schnelle 2:0‑Führung. Trotz klarer spielerischer Überlegenheit gelang es dem SuS in der Folge zunächst nicht, weitere Tore bis zur Halbzeit nachzulegen.

Finalgegner steht noch aus

Kurz nach dem Seitenwechsel brach erneut Natascha Feer den Bann und leitete eine torreiche zweite Hälfte ein. In der Folge trugen sich Leticia Tobolski mit drei Treffern sowie Sophie Werwer und Lisa Schiller mit jeweils einem Tor in die Torschützenliste ein und sorgten für das deutliche Endergebnis.

Für den SuS Niederbonsfeld war es zugleich ein besonderer Erfolg: Erstmals überhaupt gelang ein Sieg gegen den langjährigen Wegbegleiter im Essener Frauenfußball BW Mintard. „Die Voraussetzungen sind in diesem Jahr gänzlich andere. Die junge, fusionierte Mannschaft aus Mintard und Raadt muss sich erst noch stabilisieren“, sagte SuS‑Trainer Jörg Schwarz respektvoll über den Gegner. „Nichtsdestotrotz muss man auch erst einmal acht Tore gegen einen Landesligisten schießen und dabei kein Gegentor zulassen.“