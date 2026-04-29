SuS Niederbonsfeld: Drei Spielerinnen feiern ihr Jubiläum

Schwarz, Werwer und Behrendt feiern ihr 150 Spiel für Niederbonsfeld – Foto: SuS Niederbonsfeld

Heute konnte der SuS Niederbonsfeld gleich drei seiner Spielerinnen für jeweils 150 Pflichtspiele im SuS auszeichnen: Sammantha Behrendt, Paulina Schwarz und Sophie Werwer erreichten diese Marke.

Alle drei begannen ihre Fußballkarriere bereits in der Jugend des SuS Niederbonsfeld und spielten – bis auf Behrendts zweijährige Station beim FC Schalke 04 – durchgehend „an der Kohlenstraße“.

Insgesamt erzielten die drei Spielerinnen über 200 Treffer. Einen maßgeblichen Anteil daran hat Paulina Schwarz, die bislang 155 Tore beisteuerte.