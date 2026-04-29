 2026-04-29T13:32:52.058Z

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SuS Niederbonsfeld: Drei Spielerinnen feiern ihr Jubiläum

Drei langjährige Leistungsträgerinnen des SuS Niederbonsfeld haben jeweils 150 Pflichtspiele im SuS-Trikot absolviert: Samantha Behrendt, Paulina Schwarz und Sophie Werwer. Damit stehen sie gemeinsam für 450 Spiele und mehr als 200 Tore für den Verein.

von SuS Niederbonsfeld · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser
Schwarz, Werwer und Behrendt feiern ihr 150 Spiel für Niederbonsfeld
Schwarz, Werwer und Behrendt feiern ihr 150 Spiel für Niederbonsfeld – Foto: SuS Niederbonsfeld

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Niederbonsf.
Samantha Behrendt
Samantha Behrendt
Sophie Werwer
Sophie Werwer
Paulina Schwarz
Paulina Schwarz
Jörg Schwarz
Jörg Schwarz

Heute konnte der SuS Niederbonsfeld gleich drei seiner Spielerinnen für jeweils 150 Pflichtspiele im SuS auszeichnen: Sammantha Behrendt, Paulina Schwarz und Sophie Werwer erreichten diese Marke.

Alle drei begannen ihre Fußballkarriere bereits in der Jugend des SuS Niederbonsfeld und spielten – bis auf Behrendts zweijährige Station beim FC Schalke 04 – durchgehend „an der Kohlenstraße“.

Insgesamt erzielten die drei Spielerinnen über 200 Treffer. Einen maßgeblichen Anteil daran hat Paulina Schwarz, die bislang 155 Tore beisteuerte.

„Schön zu sehen, dass wir den Spielerinnen hier ein attraktives sportliches wie auch familiäres Vereinsumfeld bieten können, um sie langfristig an den Verein zu binden“, freut sich der sportliche Leiter des SuS Niederbonsfeld, Jörg Schwarz. „Wichtig für unsere Planung ist, dass alle drei bereits ihre Zusage für die nächste Saison gegeben haben.“