SuS Langscheid/Enkhausen verlängert mit Chefcoach Alexander Bruchhage

Nach zur zwei Spieltagen hatte Alexander Bruchhage im August überraschend früh das Ruder am Sorpesee von Aufstiegstrainer Sven Nieder übernommen. Seitdem zeigt die Formkurve SuS Langscheid/Enkhausen in der Landesliga Staffel 2 klar nach oben. Zwischenzeitlich waren die Sauerländer neun Spiele in Serie ungeschlagen gewesen, ehe das Kalenderjahr mit zwei Niederlagen abgeschlossen wurde.
Wie der SuS Langscheid/Enkhausen an Heiligabend bekannt gab, wird Alexander Bruchhage auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie stehen. Unterstützt wird der 51-Jährige dabei weiterhin von seinen Co-Trainern Sebastian Rötz, mit dem er schon in der Vergangenheit schon beim SC Neheim und Westfalia Rhynern zusammenarbeitete, und Ioannis Vassis. "Gemeinsam stehen die drei für starke Teamarbeit, klare Ideen, Leidenschaft, Motivation und jede Menge Herzblut auf und neben dem Platz", schreibt der Verein in der Mitteilung auf Social Media.
Alexander Bruchhage erklärt dem Sauerlandfußball-Portal "match-day.de": "Wenn ich etwas mache, dann in der Regel längerfristig. Daher gab es in den Gesprächen auch nicht viel zu klären. Wir freuen uns darauf, die Mannschaft in Zukunft weiterzuentwickeln und befinden uns
mitten in den Planungen für die kommende Saison. Da wird es in absehbarer Zeit auch ein
paar Mitteilungen geben, damit wir nach einer hoffentlich erfolgreichen Rückrunde auch in
der kommenden Saison den nächsten Schritt machen können."
Aus dem Trainerteam mit sofortiger Wirkung ausscheiden wird jedoch der dritte Assistent im Bunde, Dirk Stratenschulte-Huss. Der 49-Jährige stieß erst im Sommer, nach dem Ende seiner sechsjährigen Ära als Cheftrainer des Mescheder A-Kreisligisten FC Remblinghausen, zum Team des damaligen Cheftrainers Sven Nieder hinzu und übernahm die Mannschaft nach dessen Entlassung interimsweise. Man habe sich einvernehmlich auf die Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt. "Gleichzeitig möchten wir uns ganz herzlich bei ihm bedanken – für seinen Einsatz, sein Engagement und die gemeinsame Zeit", heißt es weiter.
