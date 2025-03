SuS Krefeld werkelt am Kader für die kommende Saison

Noch ist ein Fragezeichen hinter die Ligazugehörigkeit von SuS Krefeld ab kommendem Sommer zu versehen. Hinter dem weiterhin makellosen Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld II, darf man weiterhin noch vom Sprung in die A-Liga träumen.

Unabhängig davon, ob es am Ende für den großen Wurf reicht, stehen Spiel und Sport 08 jetzt schon einige Akteure für die kommende Spielzeit zur Verfügung, darunter auch der zum besten Spieler der vergangenen Hallenstadtmeisterschaft Krefeld gewählte Justin Aydin . Die weiteren Spieler, die auch in der kommenden Saison das Trikot von SuS tragen sind: Denis Stark, Maurice Lutterbeck, Dennis Maciuga, Luke Winkler, Joel Klotz, Rene Hackfurt, Christian Hackfurt, Marvin Hirschberger, Marvin Meyer, Tobias Eckartz, Lars Rundholz, sowie Viktor und Pawel Brakk.

Cheftrainer Karl-Heinz Winkler gab sich bereits hochzufrieden im Zuge der ersten Entwicklungen um die Kaderplanungen: "Es ist großartig zu sehen, dass so viele Spieler ihre Zusage gegeben haben, unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Das zeigt, dass sie an das Team und unsere gemeinsame Vision glauben. Jetzt geht es darum, weiter an der Kaderstruktur zu feilen und uns optimal auf die neue Saison vorzubereiten"