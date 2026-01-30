SuS Krefeld verlängert Zusammenarbeit mit Karl-Heinz Winkler

Wie schon in den Vorjahren steht dem ganz großen Wurf erneut ein scheinbar übermächtiger Konkurrent im Weg. Der OSV Meerbusch II dominiert die Liga bislang nach Belieben, gewann alle 15 Saisonspiele und liegt mit neun Punkten Vorsprung vor SuS Krefeld an der Tabellenspitze. Zuvor hatten bereits Anadolu Türkspor Krefeld und Thomasstadt Kempen den Titeltraum der Krefelder durchkreuzt. Am grundsätzlichen Erfolg der Zusammenarbeit zwischen Verein und Trainer ändert das jedoch nichts.

"Ich freue mich sehr, dass wir so früh Klarheit haben und schnell eine gemeinsame Entscheidung treffen konnten“, sagt Trainer Karl-Heinz Winkler. "Die vergangenen Saisons haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert und die Chemie einfach passt.“

Unabhängig vom weiteren Verlauf der Rückrunde haben die Verantwortlichen frühzeitig Nägel mit Köpfen gemacht und die Zusammenarbeit mit Winkler verlängert.

Spitzenspiel zum Wiederbeginn

Auch mit Blick auf die kommende Spielzeit ist Planungssicherheit ein entscheidender Faktor. Die Kaderplanung soll frühzeitig angestoßen werden – weiterhin unter der bekannten sportlichen Führung.

"Wir sind sehr froh, dass Kalle verlängert hat“, bestätigt der Sportliche Leiter Muhammet Koca. „Die Zusammenarbeit ist von Vertrauen, Klarheit und gegenseitigem Respekt geprägt. Die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Spielzeiten spricht für sich und zeigt, dass wir sportlich auf dem richtigen Weg sind.“

gehen kann, dürfte sich recht schnell zeigen. In der Rückrunde geht es umgehend mit dem Spitzenspiel gegen den OSV Meerbusch II los (28. Februar, 19 Uhr)

