SuS Krefeld sichert sich das Entscheidungsspiel

– Foto: Ralph Görtz

So musste Co-Trainer Inge Müller kurzfristig einspringen. Wie im Spiel gegen TIV mussten die Preussen aus Krankheits- und Urlaubsgründenerneut mit einem Rumpfkader antreten. Als Ersatzspieler waren u.a. Trainer, Co-Trainer und Torwart für den Einsatz auf dem Spielfeld vorgesehen. In der ersten Halbzeit passierte bis auf einer Chance auf jeder Seite wenig. In beiden Situationen waren die Torhüter zur Stelle. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 5 Minuten durch Thore Bergmann und Neil Bick-Fuertes kurz nach der Halbzeit führten die Preussen auf einmal mit 2:0 und ließen die zahlreichen TIV-Anhänger am Spielfeldrand schon vom Aufstieg träumen. Bis dahin hatte das Spiel auch eher Freundschaftsspiel-Charakter. Sowohl auf dem Platz als auch beim SuS-Anhang war es doch recht sehr ruhig. Erste Hoffnung für die Gastgeber gab es dann wieder als der Preussen-Keeper einen Torschuss nicht festhalten konnte und Berk Celik zum 1:2-Anschlusstreffer abstauben konnte. Bei dieser Szene bricht sich Preussen-Keeper Schwarz die Fingerkuppe und spielt mit dieser Beeinträchtigung weiter. Der eingewechselte Gianni Wittenberg war es dann, der den 2:2-Ausgleich (75.) erzielte und vorher schon mehr Schwung ins Spiel der Gastgeber brachte. Eben jener Spieler war es auch der 3 Minuten später einen Foulelfmeter zum 3:2 für SuS verwandelte. Die meisten Zuschauer am Spielfeldrand waren sich einig, dass man diesen Strafstoß nicht unbedingt hätte pfeifen müssen. So konnten die Gastgeber die knappe Führung gegen sich tapfer wehrende Preussen letztendlich über die Zeit bringen. Am kommenden Sonntag kommt es nun also zum Entscheidungsspiel zum Aufstieg in die Kreisliga A zwischen SuS Krefeld und TiV Nettetal.