SuS Krefeld braucht einen neuen Trainer Kreisliga B Kempen-Krefeld, Gruppe 3: Christian Ehrich trat in dieser Woche von seinem Amt zurück. Vorübergehend übernimmt der Sportliche Leiter Muhammet Koca.

B-Ligist SuS 08 Krefeld muss sich einen neuen Trainer suchen. Der bisherige Coach Christian Ehrich hat den Vorstand über seinen Rückzug in Kenntnis gesetzt. Auch bei FuPa ist der Trainer in seiner Funktion bereits gestrichen.

So., 13.11.2022, 13:00 Uhr

Muhammet Koca übernimmt vorerst

In einer Mitteilung des Vereins heißt es: "Der Vorstand hat diese Entscheidung akzeptiert. Wir alle sind Christian und seiner Familie, insbesondere seiner Ehefrau Kathrin, zu großem Dank verpflichtet, denn sie haben über viele Jahre hinweg das Gesicht des Vereins nach innen und außen entscheidend mitgeprägt. Zunächst als Jugendtrainer, in den letzten dreieinhalb Jahren dann als Trainer der Ersten Mannschaft hat sich Christian stets zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert, das wäre ohne die große familiäre Unterstützung so gar nicht möglich gewesen."

Bis auf Weiteres übernimmt die Aufgaben nun erst einmal der Sportliche Leiter Muhammet Koca, den der Verein zu laufenden Saison neu installiert hatte. Sportlich belegte Spiel und Sport in den vergangenen fünf Spielzeiten immer einen Platz in den Top-Sechs der Liga, aktuell rangiert die Mannschaft auf dem siebten Tabellenplatz der Kreisliga B. Grund für den Schritt kann demnach auch kein aktuelles Ereignis sein, gewann SuS doch am vergangenen Sonntag 2:1 bei Niersia Neersen. Auf Spitzenreiter TuS Gellep, der allerdings auch bereits zwei Spiele mehr absolviert hat, fehlen SuS aktuell zehn Zähler. Auf den Zweiten TSV Bockum III, der ebenso wie die SuS-Kicker zehnmal gespielt hat, sind es sechs Punkte.