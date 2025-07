SuS Kalkar wählt neuen Vorstand

Zum Vorstand gehören nach dem einstimmigen Votum: Tobias Seegers (Fußball Senioren), Thorsten van de Weterin (Fußball Alte Herren), Eric Fengels (Badminton), Gerd van Zadelhoff (Lauftreff), Ludger Braam (Leichtathletik) sowie die Beisitzer Ralf Gerad, Bernd Kisters, Stephan Bossmann und Roland Madejski. Neue Kassenprüferin ist Patricia Mut.

Obwohl die Sportplatzsituation in Kalkar weiter nicht positiv ist, konnte der SuS einen weiteren Anstieg der Mitgliederzahlen feststellen. „550 Mitglieder stellen einen Höchststand für die letzten zehn Jahre dar. Der Schritt, nach der Spielgemeinschaft mit der SV Bedburg-Hau, die gut geklappt hat, wieder auf zwei eigenständige Seniorenmannschaften zu setzen, war riskant, hat sich aber als richtig herausgestellt“, so der Vorsitzende. Dringend war sein Appell an weitere Helfer für die Platzpflegearbeiten und die Fortsetzung der Maßnahmen zur baulichen Verbesserung der Sportplatzsituation.