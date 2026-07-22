SuS Kalkar vertraut auf den Sportcampus am Schulzentrum

Ein Traditionsverein mit inzwischen 106 Jahren auf dem Buckel lässt sich so schnell nicht unterkriegen. Bei der Jahreshauptversammlung des SuS Kalkar wurde eins deutlich: Trotz der jüngsten sportlichen Rückschläge herrscht im Lager der Grün-Weißen schon wieder Aufbruchstimmung.
Das liegt unter anderem an der erfreulichen Entwicklung der Mitgliederzahlen. „Wir verzeichnen eine Steigerung auf aktuell 570 Mitglieder, darunter 250 Kinder und Jugendliche“, sagte Vorsitzender Marco van de Löcht. Er geht davon aus, dass sich auch die strukturellen Voraussetzungen in der Stadt schon in naher Zukunft verbessern. „Es ist sehr erfreulich, dass die Stadt Kalkar jetzt die Umsetzung des Sportcampus aus dem Sportstättenkonzept angeht, um hier für Schulen und Vereine angemessene Sportbedingungen zu schaffen“, so van de Löcht.
Auch die Finanzlage des Klubs kann sich sehen lassen. „Die Ausgaben für Jugendförderung und Sportbedarf sind zwar gestiegen. Dennoch sind wir stabil aufgestellt“, teilte Kassierer Andreas Maas mit. Im Jugendfußball gehen insgesamt 14 Nachwuchsteams an den Start, wobei sich vor allem in den älteren Jahrgängen die Spielgemeinschaft Kalkar/Appeldorn/Grieth/VyMa/Wissel bewährt hat. Marco van de Löcht hob an dieser Stelle auch das Engagement einiger Eltern hervor, die ebenso wie der eine oder andere Spieler aus dem Seniorenbereich Fortbildungen absolviert haben, um als Trainer oder Betreuer helfen zu können.
Auch im Seniorenbereich setzt der SuS Kalkar bekanntlich in Zukunft auf eine Spielgemeinschaft. Bei der Versammlung kam der bittere Gang der ersten Mannschaft in die Kreisliga C dann doch noch einmal auf die Tagesordnung. „Viele unglückliche Punktverluste, Verletzungspech und teilweise schwache Leistungen haben leider dazu geführt, dass wir den Klassenerhalt verpasst haben. Jetzt starten wir in Zusammenarbeit mit der SV Hönnepel-Niedermörmter den Neuaufbau und einen entsprechenden Verjüngungsprozess“, sagte Fußballobmann Tobias Seegers. Die Hoffnung ist groß, dass die von Julian Hartung und Uwe Landman trainierte SG Kalkar/Hö.-Nie. in der untersten Spielklasse auf Anhieb eine gute Rolle spielen kann.
Die Breitensport-Abteilungen des Traditionsvereins sind ebenfalls gut aufgestellt. Die jeweiligen Abteilungsleiter Eric Fengels (Badminton), Gerd van Zadelhoff (Lauftreff) und Ludger Braam (Leichtathletik und Sportabzeichen) zogen zufrieden Bilanz und ließen durchblicken, welche Maßnahmen sie getroffen haben, um die Trainingsbeteiligung zu erhöhen. In naher Zukunft wird der SuS Kalkar seine langjährigen Mitglieder im Rahmen einer geselligen Feier ehren.