SuS Kalkar vertraut auf den Sportcampus am Schulzentrum

Auch im Seniorenbereich setzt der SuS Kalkar bekanntlich in Zukunft auf eine Spielgemeinschaft. Bei der Versammlung kam der bittere Gang der ersten Mannschaft in die Kreisliga C dann doch noch einmal auf die Tagesordnung. „Viele unglückliche Punktverluste, Verletzungspech und teilweise schwache Leistungen haben leider dazu geführt, dass wir den Klassenerhalt verpasst haben. Jetzt starten wir in Zusammenarbeit mit der SV Hönnepel-Niedermörmter den Neuaufbau und einen entsprechenden Verjüngungsprozess“, sagte Fußballobmann Tobias Seegers. Die Hoffnung ist groß, dass die von Julian Hartung und Uwe Landman trainierte SG Kalkar/Hö.-Nie. in der untersten Spielklasse auf Anhieb eine gute Rolle spielen kann.