Zuschauer freuten sich über viele Tore – Foto: Bastian Beckers

SuS Haarzopf schafft gegen Klosterhardt das wilde Comeback Bezirksliga, Gruppe 6: Nach einem 0:2 drehte Klosterhardt auf 3:2, doch dann kam die Nachspielzeit und Haarzopf glich aus. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 6 Arm. Kloster Haarzopf

Das Bezirksliga-Duell am Niederrhein zwischen Arminia Klosterhardt und der SuS Haarzopf bot alles, was Fußballfans lieben: frühe Tore, eine spektakuläre Aufholjagd und ein packendes Finale in der Nachspielzeit. Am Ende trennten sich beide Teams nach 90 intensiven Minuten mit 3:3.

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt Arm. Kloster SuS Haarzopf Haarzopf 3 3 Abpfiff Von Beginn an wirkten die Gäste aus Haarzopf wacher und zielstrebiger. Bereits nach zehn Minuten schlug es das erste Mal ein: Michael Seidelmann nutzte eine Unachtsamkeit in der Klosterhardt-Abwehr eiskalt aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Ein Treffer, der dem Spiel zunächst die Richtung vorgab. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte die nächste kalte Dusche: Kapitän Justin Kaiser stellte in der 43. Minute auf 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen – und vieles sprach zu diesem Zeitpunkt für einen Sieh der Gäste.

Klosterhardt kämpft sich zurück Nach dem Seitenwechsel zeigte sich jedoch ein völlig anderes Bild. Die Arminen kamen hochmotiviert und mit neuer Energie aus der Kabine. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff war es Max Langerbein, der nach einem schnellen Vorstoß den Ball über die Linie drückte und das wichtige 1:2 erzielte (49.). Der Treffer wirkte wie ein Weckruf – plötzlich war die Hausherren die tonangebende Mannschaft. Immer wieder rollten die Angriffe auf das Tor der Gäste, die sich phasenweise nur noch mit Entlastungsangriffen befreien konnten. In der 64. Minute fiel schließlich der hochverdiente Ausgleich: Samuel Zegadlo verwertete einen sauber vorgetragenen Angriff und traf zum 2:2. Das Spiel war nun völlig offen.