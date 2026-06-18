SuS Haarzopf belohnt Jugend: Fünf Spieler rücken in der Herrenbereich

Der SuS Haarzopf treibt die Verbindung zwischen Nachwuchs- und Seniorenbereich konsequent voran. Gleich fünf Spieler aus der eigenen U19 schaffen zur neuen Saison den Sprung in die 2. Mannschaft: Tim Gibietes, Simon Paul Lorenz, Simon Stollen, Philipp Heil und Kalle Muscheid werden künftig zum Kader der Reserve gehören.
Mit diesem Schritt unterstreicht der Verein den eigenen Weg. Statt nur auf Zugänge von anderen Vereinen zu schauen, vertraut der SuS Haarzopf bewusst auf Spieler aus den eigenen Reihen. Die zweite Mannschaft soll dabei nicht nur sportlich stabil aufgestellt werden, sondern vor allem als zentrale Entwicklungsplattform dienen - als Bindeglied zwischen Jugendfußball und dem ersten Schritt in den Seniorenbereich.
Die U19 des Bezirksligisten schloss die vergangene Spielzeit auf einem starken fünften Platz in der A-Junioren-Kreisklasse Essen Aufstiegsrunde ab. Somit hat die Mannschaft noch die Chance sich für die Leistungsklasse zu qualifizieren.
Auch sportlich bringen die Nachwuchskräfte bereits interessante Profile mit. Tim Gibietes soll die Defensive im Zentrum verstärken. Der Innenverteidiger bringt körperliche Präsenz mit und soll sich somit im Herrenbereich behaupten.
Simon Paul Lorenz ist defensiv variabel einsetzbar und erhöht damit die Möglichkeiten im Kader. Ob im Abwehrzentrum oder auf der rechten Seite - seine Flexibilität macht ihn zu einer wertvollen Option für die Zweite.
Im Mittelfeld soll Simon Stollen Akzente setzen. Als defensiver Mittelfeldspieler bringt er die nötige Spielintelligenz und Einsatzbereitschaft mit, um dem Zentrum Stabilität zu verleihen und die Balance im Spiel der Mannschaft zu sichern.
Für Dynamik über die Außenbahnen stehen Philipp Heil und Kalle Muscheid. Heil bringt Tempo und Offensivdrang mit und kann sowohl links als auch rechts eingesetzt werden. Muscheid verstärkt vor allem die linke Seite und gilt als Spieler, den der Verein mit einer klaren Perspektive an den Seniorenfußball heranführen möchte.
Die Aufnahme der fünf Spieler zeigen einen klaren Weg des SuS auf. Junge Spieler sollen gefördert werden und von einem Verbleib überzeugt werden. Wie weit die jungen Akteure es im Verein bringen werden, bleibt abzuwarten.