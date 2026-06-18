SuS Haarzopf belohnt Jugend: Fünf Spieler rücken in der Herrenbereich Der SuS Haarzopf setzt ein klares Zeichen für die Zukunft: Mit Tim Gibietes, Simon Paul Lorenz, Simon Stollen, Philipp Heil und Kalle Muscheid rücken fünf Spieler aus der eigenen U19 in die Zweitvertretung auf. von Tristan Benten · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Haarzopf unterstützt die Jugendarbeit – Foto: Markus Becker

Der SuS Haarzopf treibt die Verbindung zwischen Nachwuchs- und Seniorenbereich konsequent voran. Gleich fünf Spieler aus der eigenen U19 schaffen zur neuen Saison den Sprung in die 2. Mannschaft: Tim Gibietes, Simon Paul Lorenz, Simon Stollen, Philipp Heil und Kalle Muscheid werden künftig zum Kader der Reserve gehören.

Klare Philosophie Mit diesem Schritt unterstreicht der Verein den eigenen Weg. Statt nur auf Zugänge von anderen Vereinen zu schauen, vertraut der SuS Haarzopf bewusst auf Spieler aus den eigenen Reihen. Die zweite Mannschaft soll dabei nicht nur sportlich stabil aufgestellt werden, sondern vor allem als zentrale Entwicklungsplattform dienen - als Bindeglied zwischen Jugendfußball und dem ersten Schritt in den Seniorenbereich. Die U19 des Bezirksligisten schloss die vergangene Spielzeit auf einem starken fünften Platz in der A-Junioren-Kreisklasse Essen Aufstiegsrunde ab. Somit hat die Mannschaft noch die Chance sich für die Leistungsklasse zu qualifizieren.

Eigene Stärken Auch sportlich bringen die Nachwuchskräfte bereits interessante Profile mit. Tim Gibietes soll die Defensive im Zentrum verstärken. Der Innenverteidiger bringt körperliche Präsenz mit und soll sich somit im Herrenbereich behaupten. Simon Paul Lorenz ist defensiv variabel einsetzbar und erhöht damit die Möglichkeiten im Kader. Ob im Abwehrzentrum oder auf der rechten Seite - seine Flexibilität macht ihn zu einer wertvollen Option für die Zweite.