SuS Gohr verlängert mit Spielertrainer Kevin Römer

Der SuS Gohr und Spielertrainer Kevin Römer haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit für die kommende Saison geeinigt. Obwohl die Hinrunde in der Kreisliga B, Gruppe 2 mit Platz 11 insgesamt enttäuschend verlief, sehen beide Seiten in der aktuellen Konstellation großes Potenzial, sowohl die Rückrunde als auch die kommende Saison deutlich erfolgreicher zu gestalten.

Obwohl der Mannschaft das Verletzungspech auch im neuen Jahr treu geblieben ist, zeigt sie sich durch einige Rückkehrer und den nun spielberechtigten Neuzugang Luca Peters deutlich gefestigter. Die bisher durchweg siegreich gestalteten Testspiele sind dabei Ausdruck der neugewonnen Stabilität und lassen auf eine erfolgreiche Rückrunde hoffen.