SuS Darme II trotzt SG Lehe im Testspiel

– Foto: Frank Schmitz

Torlos, aber keineswegs ereignislos: Der SuS Darme II und die SG Lehe trennten sich in einem Testspiel mit 0:0. Vor allem zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten prägten die Partie, in der sich lange kein Team entscheidend absetzen konnte.

Bereits in der ersten Halbzeit entwickelte sich eine offene Partie. Nach gut einer halben Stunde reagierte die SG Lehe mit einem Dreifachwechsel und brachte Philipp Hegemann, Jannik Diekmann und Janis Bernd Sandmann ins Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel nutzte der SuS Darme II die Gelegenheit, zahlreiche Spieler einzusetzen. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte das Team mehrfach durch und brachte unter anderem Fiete Klebba, Matthis Bloom, Marcus Lüken und Lasso Conde. Im weiteren Verlauf folgten mit Leon Wrobel, Tim Zuta und Sebastian Striet weitere personelle Veränderungen.

Trotz der vielen Wechsel blieb das Spiel ausgeglichen. Beide Mannschaften hielten defensiv dagegen, sodass bis zum Schlusspfiff keine Treffer fielen. Für beide Mannschaften liefert das Remis weitere Erkenntnisse für die laufende Vorbereitung. Im Fokus dürfte nun stehen, die Abläufe weiter zu verbessern und die nächsten Testspiele zur Feinabstimmung zu nutzen.

SV Veldhausen lässt dem TuS Lingen keine Chance

Der Bezirksligist gewinnt sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung deutlich mit 7:0 beim TuS Lingen. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit des Außenseiters machte Veldhausen den Klassenunterschied nach der Pause eindrucksvoll sichtbar.

Frühe Führung und ein mutiger Außenseiter

Schon früh deutete sich an, in welche Richtung die Partie gehen würde. Ein Treffer der Gäste wurde zunächst wegen Abseits aberkannt, wenig später machte es Maik Rudert besser. Nach einer Hereingabe von Sommerneuzugang Lasse Langlet schob er zur frühen Führung ein.

Trotz des Rückstands versteckte sich der TuS Lingen keineswegs. Ronald Darcy Buitys vergab nach einem Konter die große Chance auf den Ausgleich, als sein Lupfer über das Tor ging. Auf der anderen Seite prüften Langlet und später Jaron Legtenborg TuS Schlussmann Rensing, der sein Team zunächst im Spiel hielt. Kurz vor der Pause erhöhte Jan Niclas Terwey nach Vorarbeit von Mathis Klemp auf 2:0. Ein weiterer Kopfball von Terwey landete anschließend an der Latte.

Veldhausen dreht nach der Pause auf

Zur Halbzeit hielt der TuS gegen den drei Klassen höher spielenden Gegner noch ordentlich mit. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich jedoch immer deutlicher die höhere Qualität der Gäste.

Joker Hendrik Egbers setzte mit einem Distanzschuss aus rund 20 Metern das 3:0, nur zwei Minuten später schnürte Rudert mit einem Flatterball seinen Doppelpack. Spätestens jetzt war die Partie entschieden.

Langlet glänzt als Vorbereiter und Torschütze

In der Schlussphase schraubte Veldhausen das Ergebnis weiter in die Höhe. Zunächst legte Langlet von der Grundlinie quer auf Moritz Zurloh, der am zweiten Pfosten zum 5:0 einschob. Anschließend durfte sich Langlet selbst zweimal in die Torschützenliste eintragen. Erst verwertete er eine Hereingabe von Egbers zum halben Dutzend, ehe Zurloh ihn kurz vor Schluss erneut bediente und den 7:0 Endstand vorbereitete.

Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter Auswärtssieg des Bezirksligisten, der laut Liveticker sogar noch deutlicher hätte ausfallen können. Für beide Mannschaften zählte zum Auftakt der Sommervorbereitung vor allem, erste Erkenntnisse für die neue Saison zu sammeln.