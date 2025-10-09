SuS Darme II trotzt allen Widrigkeiten, verdienter Erfolg gegen Baccum

Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken! 📸😉

Wenn einem vor dem Spiel jemand gesagt hätte, dass SuS Darme II trotz Torwartnot und halber Lazarettbesetzung drei Punkte holt, hätte wohl selbst der Mannschaftsbetreuer skeptisch geschaut. Doch am Ende durfte man in Darme grinsen und das nicht zu knapp.

Denn die Truppe von Coach Keuters zeigte, dass Improvisation und Leidenschaft manchmal mehr wert sind als jedes Taktikbrett. Mit Jost Heuer stand ein junger Keeper im Tor, der gerade erst den Kaderzettel unterschrieben hatte und prompt ein starkes Debüt hinlegte. Hinter ihm eine neu zusammengewürfelte Abwehr, die aussah, als hätte sie schon seit Jahren zusammengespielt.

Baldauf und Wegmann sorgen früh für klare Verhältnisse

Schon nach 22 Minuten brachte Felix Baldauf, der aktuell wohl in jedem zweiten Spiel trifft, die Hausherren in Führung, nach schöner Vorlage von Hannes Brose. Kurz vor der Pause dann der nächste Schlag: Ein Freistoß, ein bisschen Chaos im Strafraum, ein bisschen Latte, ein bisschen Wegmann und am Ende zappelte der Ball zum 2:0 im Netz.

Baccum trifft, aber ins falsche Tor

In der zweiten Hälfte kam Baccum dann kurzzeitig ins Spiel, allerdings mit Hilfe der Darmer. Michael Kuper lenkte einen harmlosen Ball unglücklich ins eigene Netz. Kein Vorwurf, das war einfach Pech, der Ball fand eine Flugbahn, die man sonst nur aus Billardhallen kennt.

Doch anstatt zu wackeln, legte SuS Darme nach. Wieder war es Felix Baldauf, diesmal mit einer Szene, die man sich auf Dauerschleife anschauen möchte: Distanzschuss an die Latte, Abpraller, Hacke, Drehung, Tor - Gerd Müller hätte anerkennend genickt. 3:1. Deckel drauf.

Ein Sieg mit Symbolwert

Am Ende stand ein verdienter Sieg, vielleicht sogar ein richtungsweisender. Denn Darme II zeigte, dass man auch mit halber Mannschaft, improvisiertem Torhüter und einer guten Portion Teamgeist überzeugend auftreten kann.

Liveticker-Schreiber Frank Schmitz brachte es in seiner Schlussanalyse auf den Punkt: „Insgesamt ein verdienter Sieg für den SuS Darme II. Die Elf von Coach Keuters trotzte den vielen Ausfällen…“ - treffender kann man’s nicht sagen.

Zeit zum Durchschnaufen bleibt allerdings kaum: Schon am Samstag wartet mit dem SV Listrup II der nächste formstarke Gegner. Doch wenn Darme weiter so auftritt, darf man sich auch dort auf ein kämpferisches Spiel freuen, mit einem Augenzwinkern und vielleicht dem nächsten Kapitel der kleinen Darmer Aufstiegsgeschichte.

