SuS Darme II sorgt für Pokalüberraschung - 2:1 gegen SV Herbrum

David gegen Goliath und wieder hat der Außenseiter zugeschlagen. In der zweiten Runde des Kreispokals setzte sich SuS Darme II mit 2:1 gegen den klassenhöheren SV Herbrum durch und sorgte so für die nächste Sensation am Darmer Spritzentrum.

Schon vor Spielbeginn war die Stimmung bestens. Passend zum Pokalabend präsentierte Hauptsponsor Meine PflegeHelden die neu ausgestattete zweite Herrenmannschaft des SuS Darme - mit frischen, einheitlichen Regenjacken fürs Team. „Wir freuen uns, euch unterstützen zu können und wünschen viel Erfolg“, hieß es seitens des Sponsors. Ein gutes Omen, wie sich zeigen sollte.

Liveticker-Mann Simon Poggemann stimmte die Zuschauer im Vorfeld ein: Herbrum, Aufsteiger in die 1. Kreisklasse Emsland Nord, ging als Favorit ins Spiel. Darme II hingegen, frisch in die 2. Kreisklasse Süd aufgestiegen, hatte nach einer starken Vorbereitung und einem guten Saisonstart aber durchaus Außenseiterchancen. Bei hochsommerlichen Temperaturen warnte Poggemann: „Die Darmer Reserve darf man nicht unterschätzen - hier ist eine Überraschung drin.“

Der Spielverlauf:

Die Partie begann ruhig, Herbrum mit etwas mehr Ballbesitz, doch Darme stand sicher und setzte erste Nadelstiche. Bereits in der 7. und 9. Minute boten sich Piet Reinel zwei Großchancen, die noch ungenutzt blieben. Herbrum verzeichnete erste Gelegenheiten durch Schade (42.), scheiterte aber am starken Darmer Keeper Niemann.

Kurz vor der Pause war es dann soweit: In der 44. Minute traf Reinel im Nachsetzen zur 1:0-Führung. Die knappe, aber verdiente Pausenführung beruhte auf mehr Offensivaktionen und größerer Zielstrebigkeit der Hausherren.

Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Jonas Stemann auf 2:0 (47.), nachdem Reinel einen langen Ball verlängert hatte. Herbrum war in dieser Phase noch im Tiefschlaf. Doch die Gäste meldeten sich zurück: Leon Schade verkürzte nach Vorarbeit von Düthmann auf 2:1 (55.).

In der Folge drängte Herbrum, ohne jedoch zwingend zu werden. Niemann parierte stark gegen Düthmann (62.), ansonsten verteidigte Darme leidenschaftlich. In der Schlussphase boten sich den Gastgebern sogar Konterchancen, unter anderem durch Jansen (90.+3). Die Gäste hingegen fanden keine Mittel, um die kompakte Abwehr noch einmal zu knacken.

Das Fazit:

„Von Herbrum kam offensiv einfach zu wenig“, resümierte Poggemann nach dem Abpfiff. Darme II zog dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und klugem Defensivspiel verdient in die nächste Pokalrunde ein. Die neuen Regenjacken werden wohl in die Vereinsgeschichte eingehen - als Glücksbringer für einen denkwürdigen Pokalabend.

Tore:

1:0 Reinel (44.), 2:0 Stemann (47.), 2:1 Schade (55.)

Besonderes:

Neu ausgestattetes Team durch Sponsor Meine PflegeHelden

Schiedsrichter: Vadim Tedeev (Thuine)