SuS Darme II dreht 1:3-Rückstand und gewinnt Torfestival von P. M. · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser

Hier geht’s direkt zum Kanal ⬇️ Keine News mehr verpassen, mit dem Whatsapp-Kanal „#AusLiebeZumFußball“ Abonnieren, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen!

SuS Darme II dreht 1:3-Rückstand und gewinnt Torfestival

Was für eine Aufholjagd: SuS Darme II hat sich nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand eindrucksvoll zurückgemeldet und Laxten III am Ende mit 7:4 bezwungen. Marvin Höcker brachte die Gäste mit einem Doppelpack und einem Darmer Eigentor scheinbar auf die Siegerstraße. Doch noch vor der Pause verkürzte Justin Krummen-Bojer auf 2:3. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie komplett: Krummen-Bojer glich per Distanzschuss aus, ehe Mats Plassonke mit einem Doppelpack die Wende perfekt machte. Lorenz Backhaus und Eliah Tim Rolfs erhöhten weiter, bevor Tim Brauns in der Schlussminute nur noch Ergebniskosmetik zum 7:4-Endstand betrieb.

– Foto: SV DJK Breddenberg

Wehm übersteht wilden Schlagabtausch Der SV Wehm hat sich in einem torreichen Testspiel mit 5:4 gegen den klassenhöheren SV DJK Breddenberg durchgesetzt. Nach einer komfortablen 3:0-Führung wurde es durch drei Breddenberger Treffer innerhalb von zehn Minuten noch einmal spannend. Wehm antwortete jedoch zweimal eiskalt und brachte den spektakulären Erfolg trotz des späten 5:4-Anschlusstreffers über die Zeit. Christopher Schurig traf doppelt, außerdem waren André Lamping, Gerd Thole und Joker Christian Banaszewski erfolgreich.

SV Langen nimmt Remis aus Flechum mit Der SV Langen hat sich im Testspiel beim Kreisligisten Flechum mit einem 2:2 begnügen müssen. Jan-Luca Bruns brachte den Bezirksligisten in der 34. Minute nach Vorlage von Hendrik Schipmann in Führung. Flechum drehte die Partie jedoch noch vor und nach der Pause durch Treffer von Nico Gudewill (39.) und Nils Gudewill (61.). Erst sechs Minuten vor Schluss sicherte Oliver Klene mit seinem dritten Treffer der Vorbereitung den 2:2-Endstand für die Gäste. Insgesamt verfolgten 1.497 Zuschauer die Partie im FuPa-Liveticker.

Holthausen-Biene setzt sich in Freren durch