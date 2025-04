SuS Buer verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf

Die Stimmen zum Spiel:

"Am Freitagabend traf unsere Erste im Derby auf den TV Wellingholzhausen. Die Partie begann vielversprechend: Nach einem Standard gelang uns bereits in der 5. Minute der Führungstreffer. Doch die Gäste antworteten nahezu im Gegenzug und stellten schnell auf 1:1. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte Wellingholzhausen mehr Spielanteile und erspielte sich einige gute Chancen, während wir vor allem defensiv gefordert waren. Trotz des Drucks blieb es zur Pause beim 1:1. Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Spiel ausgeglichener. Unsere Mannschaft fand besser in die Partie und setzte immer wieder gefährliche Akzente nach vorne. Ein weiterer Treffer wollte jedoch nicht mehr gelingen, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb. Mit dem Punktgewinn halten wir Wellingholzhausen weiter auf Distanz. Bereits am kommenden Mittwoch geht es auswärts gegen Georgsmarienhütte II – dort sollen weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren werden,“ lautet das Statement von Jan Blumenberg (SuS Buer).

"Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Über weite Teile des Spiels haben wir uns zu kompliziert und umständlich angestellt. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Leider konnten wir am Ende den Lucky Punch nicht landen. Ein Punkt ist für die Tabelle zunächst natürlich zu wenig, aber am Ende haben wir 4 Punkte aus der Woche geholt und müssen damit erstmal zufrieden sein. Mal sehen, wofür der eine Punkt am Ende gut ist," sagte uns der Trainer des TV Wellingholzhausen Felix Englmann.