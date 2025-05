SuS Buer überrascht den VFL Kloster Oesede

Mit einem fulminanten Frühstart überraschte der SuS Buer den Vizemeister VFL Kloster Oesede und lag nach einer Viertelstunde Spielzeit bereits mit 3:0 in Führung.

Die Gäste erholten sich vor der Pause nicht mehr und ein etwas höhere Führung wäre für den Gastgeber möglich gewesen. Nach der Pause über einen längeren Zeitraum nur wenige gute Aktionen von beiden Mannschaften. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff gelang den Gästen zwar der Anschlußtreffer zum 1:3, aber Maik Rohlfink stellte kurz vor Schluß mit seinem Treffer den alten Abstand wieder her. Der Sieg der Gastgeber geht in völlig in Ordnung.

Die Stimmen zum Spiel: