SuS Buer siegt knapp bei VFR Voxtrup II

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In einem packenden Kreisligaspiel gelang dem SuS Buer beim VFR Voxtrup II mit 4:3 Toren kurz vor Ende der Saison noch ein Achtungserfolg.
Der Starkregen vor dem Spiel sorgte für einen verspäteten Anpfiff und für widrigen Platzverhältnisse. Dennoch entwickelte sich ein unterhaltsames
Spiel mit vielen Highlights auf beiden Seiten. Doppelpacker Tim Schwanemeyer gelang mit seinem 19. Saisontreffer kurz vor dem Abpfiff der entscheidende Treffer.
Tom Schwanemeyer mit Doppelpack zum 19. Saisontor – Foto: Fupa
"Die Platzverhältnisse gestern waren nicht einfach, aber das war für beide Mannschaften nicht leicht. Offensiv haben wir es recht ordentlich gemacht, aber gestern waren wir defensiv nicht so stabil wie wir es sonst sind. Viel zu wild und unstrukturiert und dadurch kassieren wir viel zu einfach die Gegentore und stehen im letzen Heimspiel ohne Punkte da,“ lautet das Statement von Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II).
Nach einem Gewitter wurde die Partie verspätet angepfiffen. Wie schon in den vergangenen Wochen mussten wir personell stark ersatzgeschwächt antreten und wurden erneut von Spielern aus der A-Jugend und der 2. Herren unterstützt. Wir gingen mit 1:0 in Führung, lagen zur Pause jedoch mit 1:2 zurück. Auf dem durch den Regen tiefen Platz konnten wir in der zweiten Halbzeit zweimal ausgleichen, mussten aber jeweils erneut einen Rückstand hinnehmen. In den Schlussminuten bekamen wir dann noch einen Foulelfmeter zugesprochen und konnten die Partie mit 4:3 für uns entscheiden. Am Freitag steht nun unser letztes Heimspiel in der Kreisliga an. Dort wollen wir uns mit einer guten Leistung von unseren Zuschauern verabschieden und den Schwung mit in die neue Saison nehmen,“ freute sich Jan Blumenberg über den Auswärtssieg des SuS Buer.