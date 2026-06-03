SuS Buer siegt knapp bei VFR Voxtrup II

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

"Die Platzverhältnisse gestern waren nicht einfach, aber das war für beide Mannschaften nicht leicht. Offensiv haben wir es recht ordentlich gemacht, aber gestern waren wir defensiv nicht so stabil wie wir es sonst sind. Viel zu wild und unstrukturiert und dadurch kassieren wir viel zu einfach die Gegentore und stehen im letzen Heimspiel ohne Punkte da,“ lautet das Statement von Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II).