SuS Buer setzt wichtiges Zeichen im Abstiegskampf

Im Kellerduell der Kreisliga Osnabrück hat der SuS Buer einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen die Spvg Niedermark eingefahren und damit wertvolle Punkte im Abstiegskampf gesammelt.
Die Begegnung begann verhalten und war über weite Strecken von intensiven Zweikämpfen geprägt. Torchancen blieben zunächst Mangelware. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit nahm die Partie an Fahrt auf. In der 40. Minute brachte Bela-Matondo Schmidtendorf die Gastgeber in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einem umstrittenen Foulelfmeter glich Luca Westenberg noch vor der Pause zum 1:1 aus.
Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Leander Heggemann den alten Abstand wieder her und traf zur erneuten Führung für den SuS Buer. Die spielentscheidende Szene folgte nach rund einer Stunde: Loris Schulte verhinderte auf der Torlinie mit einem Handspiel einen weiteren Treffer der Gastgeber, sah dafür die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tim Schwanemeyer sicher zum 3:1.
In Unterzahl übernahm Niedermark zwar phasenweise die Spielkontrolle, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. Weitere Treffer blieben aus.
„Am Ende steht ein verdienter 3:1-Heimsieg für uns, auch wenn wir in der ersten Halbzeit sicherlich etwas glücklich in Führung gegangen sind“, erklärte Jan Blumenberg vom SuS Buer nach der Partie. Kritisch äußerte er sich zum Elfmeterpfiff zugunsten der Gäste: „Aus unserer Sicht war das ein klarer Klärungsversuch.“ Insgesamt zeigte sich Blumenberg jedoch zufrieden mit der Leistungssteigerung seines Teams nach der Pause und hob die effiziente Chancenverwertung hervor.
Ein wichtiger Sieg für die Moral des SuS Buer, die Spvg Niedermark bleibt weiter unter Druck im Abstiegskampf