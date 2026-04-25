SuS Buer setzt wichtiges Zeichen im Abstiegskampf

– Foto: Malte Wöhrmann

Im Kellerduell der Kreisliga Osnabrück hat der SuS Buer einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen die Spvg Niedermark eingefahren und damit wertvolle Punkte im Abstiegskampf gesammelt.

Die Begegnung begann verhalten und war über weite Strecken von intensiven Zweikämpfen geprägt. Torchancen blieben zunächst Mangelware. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit nahm die Partie an Fahrt auf. In der 40. Minute brachte Bela-Matondo Schmidtendorf die Gastgeber in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einem umstrittenen Foulelfmeter glich Luca Westenberg noch vor der Pause zum 1:1 aus.

Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Leander Heggemann den alten Abstand wieder her und traf zur erneuten Führung für den SuS Buer. Die spielentscheidende Szene folgte nach rund einer Stunde: Loris Schulte verhinderte auf der Torlinie mit einem Handspiel einen weiteren Treffer der Gastgeber, sah dafür die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tim Schwanemeyer sicher zum 3:1.