SuS Buer schiesst sich aus dem Tabellenkeller

In einem spannenden Abstiegsduell gewann der SuS Buer gegen den SV Rasensport mit 3:1 und feierte den zweiten Sieg in Folge.

"Auf heimischem Geläuf erwischten wir einen optimalen Start: Nach einem feinen Lupfer von Schmidtendorf gingen wir früh mit 1:0 in Führung. Raspo übernahm im weiteren Spielverlauf – wie bereits im Hinspiel – zunehmend die Spielkontrolle, scheiterte jedoch immer wieder an unserer kompakten Defensive oder am eigenen Abschluss. So ging es mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel wurde der Druck der Gäste stärker, und das 1:1 war nur eine Frage der Zeit – zum Zeitpunkt des Ausgleichs absolut verdient. Doch im Gegensatz zu den letzten Spielen zeigten wir diesmal Charakter und kamen eindrucksvoll zurück: Joker Stockhowe traf mit einem Traumtor zur erneuten Führung! Kurz darauf kam es im Strafraum zu einer hitzigen Szene abseits des Balls: Stockhowe wurde von Dalichau zu Boden gebracht. Der Schiedsrichter hatte die Aktion zunächst nicht gesehen, doch nach Hinweis des Linienrichters gab es die rote Karte für den Raspo-Akteur sowie einen Strafstoß. Schwanemeyer verwandelte souverän zum 3:1-Endstand. Ein kleiner Befreiungsschlag, auf dem sich aufbauen lässt – am Freitag gilt es, mit der gleichen Mentalität im Derby gegen Wellingholzhausen nachzulegen,“ sagte uns Jan Blumenberg (SuS Buer).