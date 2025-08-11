– Foto: Malte Wöhrmann

SuS Buer ohne Siegchance in Schledehausen Vier Tore für den Gastgeber nach der Pause

Nach einen 0:0 gegen den OSC zum Auftakt vor einer Woche unterlag der SuS Buer im zweiten Saisonspiel mit 1:4 beim SF Schledehausen.

Leander Heggemann brachte den SuS Buer wenige Minuten vor der Pause mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Pause konnte Torwart Jan Blumenberg einen berechtigten Strafstoß von Finn Dieckmann abwehren und seinem Team die Pausenführung sichern. Direkt nach der Pause macht Finn Dieckmann seinen Fehler wieder gut und traf zum 1:1-Ausgleich für den Gastgeber. Kurz darauf gelang Klaas Kolkmeyer die Führung die Christoph Peschel in der 65. Minute auf 3:1 ausbaute. Der SuS Buer trauerte seinen vergebenen klaren Tormöglichkeiten nach und kassiert kurz vor dem Abpfiff durch Klaas Kolkmeyer das 1:4 und damit die endgültige Entscheidung.

Klaas Kolkmeyer traf doppelt für den SF Schledehausen – Foto: Fupa