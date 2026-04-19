SuS Buer meldet sich eindrucksvoll zurück

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

Mit einer überzeugenden Vorstellung hat der SuS Buer seine monatelange Sieglosserie in der Kreisliga beendet und bei Ballsport Eversburg einen deutlichen 5:0-Auswärtserfolg eingefahren.

Einen wuchtigen Kopfball nutzte Tim Schwanemeyer zu frühen Führung für die Gäste. Bis zur Halbzeitpause änderte sich nichts mehr am Ergebnis.

Direkt nach Wiederanpfiff bauten die Gäste ihren Vorsprung durch den zweiten Treffer von Tim Schwanemeyer nach feiner Vorarbeit von Marvin Pabst auf 2:0 aus.