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Ligabericht
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SuS Buer meldet sich eindrucksvoll zurück
5:0-Auswärtssieg bei Ballsport Eversburg beendet lange Durststreckern
Mit einer überzeugenden Vorstellung hat der SuS Buer seine monatelange Sieglosserie in der Kreisliga beendet und bei Ballsport Eversburg einen deutlichen 5:0-Auswärtserfolg eingefahren.
Einen wuchtigen Kopfball nutzte Tim Schwanemeyer zu frühen Führung für die Gäste. Bis zur Halbzeitpause änderte sich nichts mehr am Ergebnis.
Direkt nach Wiederanpfiff bauten die Gäste ihren Vorsprung durch den zweiten Treffer von Tim Schwanemeyer nach feiner Vorarbeit von Marvin Pabst auf 2:0 aus.
Damit war der Wiederstand des Gastgebers früh gebrochen. Nils Lähkamp machte nach einer Stunde Spielzeit mit seinen Tor zum 3:0 bereits früh den Deckel auf das Spiel. Leander Heggemann und Tim Schwanemeyer mit seinem elften Saisontreffer sorgten für den insgesamt verdienten 5:0-Endstand.
Nach etlichen Monaten ohne Sieg war das heute natürlich ein enorm wichtiges Erfolgserlebnis für uns. Und ich denke, dass der 5:0-Erfolg auch in der Höhe absolut verdient ist. Trotz des schweren Geläufs sind wir gut ins Spiel gekommen und konnten früh die Führung erzielen. Danach hatten wir die Partie weitestgehend unter Kontrolle und haben defensiv kaum etwas zugelassen. Entsprechend sind wir mit einer verdienten 1:0-Führung in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann etwas hitziger, aber wir haben uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Im Gegenteil: Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt und konnten das Ergebnis am Ende deutlich gestalten,“ sagte uns Jan Blumenberg (SuS Buer) nach dem Spiel.