SuS Buer integriert drei Jugendspieler ins 1. Herrenteam

SuS Buer setzt bei Neuanfang auf die eigene Jugend – Foto: Jan Blumenberg

Der SuS Buer setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs und darf zur neuen Saison gleich drei interne Neuzugänge im Herrenbereich begrüßen. Mit Philipp Bietendorf, Jonas Möllering und Keno Schäfer rücken drei Spieler aus der eigenen Jugend in den Seniorenbereich auf.

Philipp Bietendorf fühlt sich vor allem im zentralen Mittelfeld wohl und konnte bereits in dieser Saison erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Zudem gelang ihm zuletzt beim 9:0-Erfolg gegen Kosova direkt sein erstes Tor für die Erste Herren.

Torwart Jonas Möllering geht ebenfalls den nächsten Schritt. Das großgewachsene Eigengewächs durfte bereits erste Einsatzminuten bei der Zweiten Herren sammeln und soll nun weiter an den Seniorenfußball herangeführt werden.