SuS Buer erlitt Rückschlag im Abstiegskampf 1:3-Pleite bei Absteiger SV Viktoria Gmhütte II

Der SuS Buer legte einen Start nach Maß hin. Bereits in der 10. Spielminute brachte Felix Paech die Gäste mit 0:1 in Führung. Aber der offenbar unterschätzte Gastgeber antwortete nach eine halben Stunde Spielzeit mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Lukas Mahr. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause. Nach Wiederanpfiff erwischten der Gastgeber den besseren Start. Nachdem die Gäste kurz zuvor eine Großchance ausgelassen hatten, ging der Gastgeber In der 53. Minute durch einen von Luai Ahmad verwandelten Strafstoß mit 2:1 in Führung. Das Spiel nahm in der Folge an Fahrt auf und beiden Mannschaft haderten über Aluminiumtreffer. Eine Viertelstunde vor dem Ende legte Viktoria Gmhütte nach. Erneut war es Luai Ahmad der einen Strafstoß zum vorentscheidenden 3:1 verwandelte.