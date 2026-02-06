SuS Bad Westernkotten tauscht im Sommer erneut den Cheftrainer Der zuletzt beförderte Co-Trainer Cevahir Evin muss gehen. von red · Heute, 14:48 Uhr · 0 Leser

Fröhlich (links) beerbt im Sommer Evin.

Ende Januar hatte der Vorsitzende Franz-Josef Mintert die Trennung zum Saisonende von Cevahir Evin bekanntgegeben. Der 39-Jährige hatte erst im Oktober 2025 Christian Nolte beerbt und war vom Co-Trainer zum Cheftrainer aufgestiegen. Daniel Fröhlich, aktuell U19-Trainer beim Westfalenligisten SV Westfalia Soest, übernimmt zur Spielzeit 2026/27 den Cheftrainer-Posten beim SuS Bad Westernkotten. Zuvor war der 43-Jährige viele Jahre im Nachwuchsbereich beim SC Verl tätig (u. a. Aufstieg in die U19-Bundesliga), bevor er im Sommer 2025 nach einem einjährigen Engagement beim Frauen-Zweitligisten FSV Gütersloh nach Soest wechselt.

Mintert sagt: „Daniel war der einzige Kandidat, mit dem wir intensiver gesprochen haben. Er hat auf hohem Niveau, wenn auch bislang überwiegend im Jugendbereich, seine Fähigkeiten als Trainer bereits unter Beweis gestellt. Zudem verfügt er über ein gutes Netzwerk. Wir sind überzeugt davon, dass er unsere junge Mannschaft weiterentwickeln wird.“ Zum Abgang von Evin äußerte sich Mintert nur knapp: „Es gab Gespräche mit Cevahir, denn auch er wollte, was die neue Saison angeht, Klarheit. Wir wollten ihn in anderer Position im Verein einbinden, aber das wollte er nicht. Ich glaube, ihm liegen auch schon andere

Angebote vor. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass er für den Rest der Saison für

den Erfolg der Mannschaft alles tun wird. Daran zweifle ich nicht eine Minute."