SuS 21 und Sterkrade-Nord dominieren Elf der Woche

Rene Biskup steht nach acht Torerfolgen in der Elf der Woche. – Foto: RP

Mit acht Treffern überragte Rene Biskup und steuerte die Hälfte aller Tore beim 16:1 des SuS 21 Oberhausen gegen den VfL Repelen bei. Spielertrainer Raphael Steinmetz traf noch fünfmal. Beide sind so in der Elf der Woche vertreten. Außerdem ist auch ihr Keeper Jan Hünting mit dabei. Auch die Spvgg Sterkrade-Nord ist mit drei Akteuren in der Bestenauswahl vertreten. Wer es zudem geschafft. hat.

Was ein Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5. Während der Tabellenführer Fortuna Bottrop wirklich kämpfen muss, um die Spitzenposition zu verteidigen, gab es für den VfL Repelen die nächste böse Abreibung. Der FSV Duisburg und der SC 1920 Oberhausen trennen sich in einem intensiven Duell 4:4, die Sportfreunde Hamborn 07 verspielen eine Zwei-Tore-Führung und gehen erneut als Verlierer vom Feld. Diese Spiele gab es außerdem.

400 Zuschauer waren zum Derby zwischen dem FC Neukirchen-Vluyn und dem GSV Moers gekommen, auf Tore warteten sie allerdings vergeblich. Nach 90 Minuten trennten sich beide Mannschaften 0:0-Unentschieden.

Das waren die Spiele am Sonntag

Erst nach der Pause kam der Duisburger SV 1900 gegen den TuS Asterlagen so richtig in Fahrt. Stand es zur Halbzeit noch 0:0, so durfte nach dem Seitenwechsel noch mehrfach gejubelt werden. Den Auftakt machte Cristiano Roth Bruno nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff. Nico Klotz (60.) und Raffael Schütz (64.) sorgten für die Vorentscheidung, ehe Andrija Kurandic in der Schlussphase den Deckel endgültig drauf machte (86.).

In einem intensiven Duell trennten sich der FSV Duisburg und der SC 1920 Oberhausen 4:4. Nach einem Doppelpack von Yusuf Allouche (3./33.) schien der SC 1920 bereits auf der Siegerstraße zu sein, doch Emir Alic markierte kurz vor der Pause den Anschlusstreffer (41.). Nach dem Seitenwechsel drehte der FSV das Spiel. Tevfik Kücükarslan (53.), Enes Bilgin (60.) und Bora Karadag (64.) trafen für den Aufsteiger, Jason Romagnoli verkürzte noch einmal für Oberhausen (68.). Deniz Batman verwandelte einen Foulelfmeter zum 4:4, FSV-Keeper Atilla Yildiz hatte zuvor Rot gesehen (82.). Kurz vor dem Ende scheiterte der FSV vom Punkt, nachdem ein SC-Verteidiger äußerst unglücklich in seinen Gegenspieler gerauscht war.

Die Sportfreunde Hamborn 07 haben auch das zweite Spiel nach ihrem Abstieg verloren. Gegen Dostlukspor Bottrop verspielten die Löwen eine 2:0-Halbzeitführung. Für die Gäste trafen Dogukan Turan (54./63.) und Enes Isiktas (78.).

Einen echten Schlagabtausch lieferten sich Rhenania Hamborn und Fortuna Bottrop. Nach 90 Minuten konnten die Gäste einen knappen 5:4-Sieg verbuchen und damit die Tabellenführung verteidigen. Zur Pause lag die Fortuna noch mit 2:3 hinten, doch Luca Fischer (55.) und Niklas Wenderdel (61.) drehten nach dem Seitenwechsel die Partie. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 4:4 sorgte Diar Mustafa (71.), ehe Jan Steinkusch in der Schlussphase den Endstand markierte (81.).

Für den VfL Repelen gab es die nächste Abreibung. 34 Gegentore nach zwei Spieltagen sprechen eine mehr als deutliche Sprache. Allein Rene Biskup durfte sich für SuS 21 Oberhausen als achtfacher Torschütze feiern lassen, Akbar Soule traf doppelt, Spielertrainer Raphael Steinmetz netzte sechs Mal.

Auch der SV Genc Osman war mit 4:2 gegen Rhenania Bottrop erfolgreich. Damit haben die Duisburger nach zwei Partien sechs Punkte geholt und Tabellenplatz zwei verteidigt. Can Funke traf doppelt, ehe durch ein Eigentor die erneute Führung für die Hausherren passierte. Den Schlusspunkt setzte Sandro Garcia Melian in der Schlussphase (80.).

Aus einem 1:2-Pausenrückstand hat Schwarz-Weiß Alstaden bei der Spvgg Sterkrade 06/07 noch einen 5:3-Sieg gemacht. Boran Sezen war mit vier Toren der Schlüssel zum Erfolg, Sergen Sezen erhöhte kurz vor dem Ende auf 5:3.

Auch die Spvgg Sterkrade-Nord hat einen klaren Erfolg eingefahren. Bei der zweiten Mannschaft des VfB Homberg gab es einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Danny Perenz, Pascal Spors doppelt und Justin Beckmann trafen für die Nordler. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Marcel Papenhagen.