SuS 21 Oberhausen zieht die Reißleine: Patrick Theisen entlassen

Trainerwechsel in der Bezirksliga, Gruppe 5. Der SuS 21 Oberhausen zieht nach ausbleibendem sportlichen Erfolg die Reißleine und stellt mit sofortiger Wirkung den bisherigen Übungsleiter Patrick Theisen frei. Die Nachfolge ist bereits geklärt, doch beim kommenden Heimspiel gibt es noch eine Übergangslösung.

Mit sieben Punkten aus den ersten fünf Partien war der SuS 21 Oberhausen eigentlich gut in die laufenden Spielzeit gestartet, dann aber nahm das Unheil seinen Lauf. Wichtige Spieler verletzten sich, die Ergebnisse blieben aus und nur ein weiterer Punkt konnte im Klassement seitdem dazugewonnen werden. Grund genug für den Verein, zu reagieren und sich vom Trainer Patrick Theisen zu trennen.

Insgesamt stand Theisen in 45 Partien an der Seitenline, führte den Verein in der vergangenen Saison mit 14 Siegen und acht Unentschieden zur besten Platzierung in der Vereinsgeschichte. Dieser Trend konnte nicht in die aktuelle Saison übertragen werden, sodass sich der Vorstand in dieser Woche dazu entschlossen hat, Theisen und seinen Co-Trainer Tom Keuter von ihren Aufgaben zu entbinden. "Nach langen Überlegungen und Abwägen der aktuellen Situation hat sich der Vorstand dazu entschlossen Patrick Theisen, sowie Tom Keuter freizustellen", teilt Schleuse in einem Statement mit.

Am kommenden Sonntag steht gegen den VfL Repelen das nächste Heimspiel an. Da wird Patrick Jakof gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter André Franken an der Seitenline stehen. In der Folge soll Jakof zusammen mit Dejan Delic das Training übernehmen. Delic ist bei Schleuse kein Unbekannter. Aktuell ist er Teil der Alt-Herren-Mannschaft, war zuvor in der zweite und dritten Mannschaft als Spieler aktiv. Ein richtiges Urgestein ist da schon Jakof, der seit vielen Jahren dem Verein angehört und auch schon umfassende Erfahrungen als Trainer gesammelt hat.