SuS 21 Oberhausen und Genc Osman eröffnen Spielzeit

SuS 21 ist im Eröffnungsspiel gefordert. – Foto: M.A. Roman

Die Sommerpause ist vorbei, es wird wieder ernst. In der Bezirksliga, Gruppe 5, startet die neue Saison am Samstagabend mit der Partie zwischen SuS 21 Oberhausen und dem SV Genc Osman Duisburg. Am Sonntag kommt es unter anderem zum traditionsreichen Duell zwischen dem SC 1920 Oberhausen und den Sportfreunden Hamborn 07. Aufsteiger FSV Duisburg bekommt es mit Absteiger GSV Moers zu tun.

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr Fortuna Bottrop Fort Bottrop VfL Repelen VfL Repelen 15:30 PUSH

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn Rhen Hamborn Dostlukspor Bottrop Dostlukspor 15:30 live PUSH

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers FSV Duisburg FSV Duisburg 15:30 PUSH

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSV Moers

So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900

So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC 1920 Oberhausen

So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Dostlukspor Bottrop

So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Fortuna Bottrop

So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen

So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rhenania Bottrop

So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Sterkrade-Nord



3. Spieltag

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfL Repelen

Fr., 28.08.26 19:45 Uhr Fortuna Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07

So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II

So., 30.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 30.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSV Moers

So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn

So., 30.08.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - FSV Duisburg

So., 30.08.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07

Di., 01.09.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg

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