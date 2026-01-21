Beim SuS 21 Oberhausen hat sich personal einiges getan. – Foto: Marcel Eichholz

SuS 21 Oberhausen: Mit neuem Trainer und zehn Neuen zum Klassenerhalt Mit dem sportlichen Abschneiden konnte der SuS 21 Oberhausen nach der Hinrunde nicht zufrieden sein. Im Winter gab es den Umbruch. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 5 SuS 21 Oberh Abdulhamit Canim Talha Canim Muhammet Emin Canim + 9 weitere

Die Verantwortlichen des SuS 21 Oberhausen haben auf den überschaubaren sportlichen Erfolg der Mannschaft in der Hinrunde reagiert und einen durchaus beachtlichen Umbruch vollzogen. Somit geht es nun mit einem neuen Trainer, einem neuen Assistenten und gleich zehn neuen Spielern in die zweite Saisonhälfte. Das Ziel: der Klassenerhalt in der Bezirksliga, Gruppe 5. André Franken, der Sportliche Leiter bei Schleuse, blickt optimistisch in die Zukunft.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: vier Siege, zwei Unentschieden und elf Niederlagen zeugen von keiner erfolgreichen Hinserie in der Bezirksliga. Trotzdem reicht es für die Kicker von SuS 21, um - wenn auch knapp -über dem Strich zu überwintern. Trotzdem war der Handlungsbedarf offensichtlich und die Verantwortlichen haben die kurze Winterpause genutzt und einen Umbruch eingeleitet. Bereits im November wurde die Trennung vom damaligen Trainer Patrick Theißen vollzogen, nun steht der neue Übungsleiter fest und er bekommt gleich eine beinah komplett neue Mannschaft gestellt. Der neue starke Mann an der Seite ist Kevin Weber. Für den 36-Jährigen ist es das erste Engagement im Kreis Oberhausen-Bottrop, an Erfahrung mangelt es ihm aber nicht. Bei Rot-Weiß Lintorf war er mehrere Jahre Cheftrainer der A-Junioren, wechselte dann zum SV Hösel und gab in der Saison 2021/22 sein Debüt im Seniorenbereich. Zunächst arbeitete er als Co-Trainer beim MSV Düsseldorf und hatte seinen Anteil am Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Es folgte ein kurzes Intermezzo bei Blau-Weiß Mintard und ein halbjähriger Trainerjob bei TuSpo Saarn. In der vergangenen Saison stand er beim SV Velbert in der Kreisliga A Wuppertal an der Seitenlinie. Ihm assistiert künftig Marc Niklas Tietz, der vom Essener B-Ligisten SG Kupferdreh-Byfang nach Oberhausen wechselt. "In den Gesprächen hat er uns total überzeugt, er war super vorbereitet und man hat einfach gemerkt, dass er richtig Bock drauf hat", betont Franken.

>>> Das ist Kevin Weber Zehn Neue für den Klassenerhalt Damit die Mission Klassenerhalt gelingt, wurde auch beim Personal kräftig nachgelegt. Den Konkurrenzkampf im Tor soll Marvin Rösch beleben. Er stand zuletzt für die DJK Vierlinden in der Kreisliga A Duisburg zwischen den Pfosten und komplettiert nun das Torwart-Trio. Mit Ensar Yildiz und Baris Mangtay wurden zwei Verteidiger verpflichtet. Besonders Yildiz verfügt über viel Erfahrung auf Bezirksliga-Ebene. Gleich fünf neue Spieler wurden für das Mittelfeld verpflichtet. Marvin Stanczyk, Muhammet Canim, Talha Canim, Hürkan Kindac und Jihan Bayram stehen Coach Weber ab sofort zur Verfügung. Sie alle haben ihre Qualität in der Bezirksliga bereits unter Beweis gestellt. Gegen die Torflaute sollten Abdulhamit Canim und Furkan Dogruel mit Treffern entgegenwirken. "Damit haben wir uns sowohl in der Breite als auch in der Spitze verstärkt. Leider ist die Vorbereitung sehr kurz und wir haben dementsprechend wenig Zeit, uns einzuspielen. Wir sind aber davon überzeugt, eine bessere Rückrunde spielen zu können und damit die Klasse zu halten", betont Franken.