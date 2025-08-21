SuS 21 Oberhausen beim 1. FC Styrum gefordert - der Spieltag der BL5

Spieltag zwei in der Bezirksliga, Gruppe 5, steht an und der bietet an gleich vier Tagen die geballte Ladung Fußball. Los geht es am Donnerstagabend, wenn der 1. FC Styrum auf Spitzenreiter SuS 21 Oberhausen trifft. Am Freitag stehen dann zwei Paarungen auf der Agenda: Zum einen empfängt der Duisburger SV 1900 die Mannen von Viktoria Buchholz, zum anderen gastiert SuS 09 Dinslaken beim Aufsteiger VfB Homberg II.

Weiter geht es am Samstag mit dem Duisburger Duell zwischen der GSG Duisburg und dem Duisburger FV. Anstoß ist hier um 16 Uhr, was ein wenig unglücklich anmutet, spielt doch um 16.30 Uhr der MSV Duisburg daheim gegen den SSV Ulm. Das dürfte wohl den ein oder anderen Zuschauer kosten. Fünf Partien gibt es abschließend am Sonntag, unter anderem kommt es hier zum spannenden Aufeinandertreffen von Genc Osman und Rheinland Hamborn.