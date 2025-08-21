SuS 21 Oberhausen beim 1. FC Styrum gefordert - der Spieltag der BL5

Spieltag zwei in der Bezirksliga, Gruppe 5, steht an und der bietet an gleich vier Tagen die geballte Ladung Fußball. Los geht es am Donnerstagabend, wenn der 1. FC Styrum auf Spitzenreiter SuS 21 Oberhausen trifft. Am Freitag stehen dann zwei Paarungen auf der Agenda: Zum einen empfängt der Duisburger SV 1900 die Mannen von Viktoria Buchholz, zum anderen gastiert SuS 09 Dinslaken beim Aufsteiger VfB Homberg II.
Weiter geht es am Samstag mit dem Duisburger Duell zwischen der GSG Duisburg und dem Duisburger FV. Anstoß ist hier um 16 Uhr, was ein wenig unglücklich anmutet, spielt doch um 16.30 Uhr der MSV Duisburg daheim gegen den SSV Ulm. Das dürfte wohl den ein oder anderen Zuschauer kosten. Fünf Partien gibt es abschließend am Sonntag, unter anderem kommt es hier zum spannenden Aufeinandertreffen von Genc Osman und Rheinland Hamborn.
________________
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfB Homberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Genc Osman Duisburg
So., 31.08.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 31.08.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SC 1920 Oberhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - GSG Duisburg
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Rhenania Hamborn
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 31.08.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 31.08.25 16:00 Uhr Viktoria Buchholz - Rheinland Hamborn
4. Spieltag
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - TuS Asterlagen
So., 07.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 21 Oberhausen
So., 07.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger SV 1900
So., 07.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Viktoria Buchholz
So., 07.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 09 Dinslaken
So., 07.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - VfL Repelen
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Mülheimer SV 07
So., 07.09.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger FV 08