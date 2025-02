Suryoye Verl verlängert mit Coach Soner Dayangan

Der Verein freut sich, die Vertragsverlängerung mit Trainer Soner Dayangan bekanntzugeben. Seit seinem Amtsantritt am 27. September 2024 hat er das Team neu belebt und eine beeindruckende Bilanz aufgestellt. In zehn Spielen führte er die Mannschaft zu sechs Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage.

„Soner hat die Mannschaft neu formiert und ihr eine klare Handschrift verliehen. Seine Arbeit zeigt sich sowohl in den Ergebnissen als auch in der Begeisterung innerhalb des Teams. Mit Lahdo Acar an seiner Seite sind wir überzeugt, dass sie die Mannschaft weiter voranbringen und für noch größere Erfolge sorgen werden“, so Vorstandsmitglied Lukas Öz und Präsident Manuel Göktas.

Mit diesen Verlängerungen setzt Suryoye Verl ein klares Zeichen für die Zukunft. Gemeinsam mit Soner Dayangan und Lahdo Acar geht der Verein voller Zuversicht in die neue Saison und will an die jüngsten Erfolge anknüpfen.