Surwold will nachlegen

Während der SV Surwold die Saison mit einem starken vierten Platz abschließen kann, steckt BW Papenburg II (U23) tief im Tabellenkeller fest. Vor dem direkten Duell am Donnerstag sprechen die Zahlen klar für die Gäste – für Papenburg läuft der Countdown auf den Abschied aus der Emslandliga nach acht Jahren.

Mit Rückenwind reist der SV Surwold am Donnerstagabend zu BW Papenburg II (U23). Die Mannschaft von Trainer Marco Langen gewann zuletzt mit 3:0 gegen TuS Haren und sammelte damit neun Punkte aus den vergangenen fünf Spielen. Insgesamt stehen für Surwold bislang 15 Siege, fünf Unentschieden und acht Niederlagen zu Buche. Mit 50 Punkten rangiert der SV im oberen Tabellenbereich und darf weiter auf einen starken vierten Platz hoffen.

Ganz anders ist die Situation bei der U23 von BW Papenburg. Die Gastgeber kassierten zuletzt ein deutliches 0:9 gegen den SV Bokeloh und warten seit zwei Spielen auf einen Punktgewinn. Nach 28 Partien steckt die Mannschaft von Trainer Torsten Plate tief im Tabellenkeller fest und steht als Absteiger bereits fest. Nach acht Jahren endet damit die Zeit der Papenburger in der Emslandliga.

Vor allem offensiv läuft bei BW Papenburg II in dieser Saison wenig zusammen. Erst 46 Treffer gelangen dem Heimteam, Ligatiefstwert in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Sechs Siege und zwei Unentschieden stehen bereits 20 Niederlagen gegenüber. Auch die jüngste Bilanz mit nur einem Erfolg aus den vergangenen fünf Spielen unterstreicht die schwierige Lage.

Surwold hingegen präsentierte sich zuletzt stabil und effizient. Besonders die Offensive der Gäste dürfte die Papenburger Hintermannschaft vor Probleme stellen: Der SV erzielt im Schnitt mehr als zwei Tore pro Partie. Bereits das Hinspiel entschied Surwold souverän mit 3:0 für sich.

Für BW Papenburg II steht nach dem Heimspiel nur noch das letzte Emslandliga-Spiel in Bawinkel an. Surwold beendet die Saison anschließend gegen die DJK Eintracht Börger, mit der Chance, eine insgesamt durchwachsene Spielzeit doch noch versöhnlich abzuschließen.