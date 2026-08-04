Surwold stolpert, Dalum scheitert - Leschede zieht souverän weiter Pokal mit Überraschungen von René Diebel · Heute, 09:21 Uhr · 0 Leser

Die ersten Spielberichte zur 1. Runde sind bereits überarbeitet und online. Weitere Partien folgen nach und nach. Es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen, denn mit jedem Update kommen neue Berichte, Bilder und Geschichten aus dem Emco-Kreispokal dazu. Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier!

Varenrode dreht nach schnellem Ausgleich auf

Der SV Schwarz-Weiß Varenrode hat die erste Runde des Emco-Kreispokals souverän gemeistert und sich mit 6:1 bei Holthausen-Biene III durchgesetzt. Michael Heinrich Schüring brachte die Gäste per Kopf in Führung (29.), doch Julian Barenkamp glich praktisch im Gegenzug per Foulelfmeter zum 1:1 aus (30.). Nach der Pause übernahm Varenrode endgültig die Kontrolle. Denis Kröger (60.), Luca Jan Schmidt (69.) und Lukas Treuenberg per Foulelfmeter (80.) stellten die Weichen auf Sieg. Mit zwei weiteren Treffern in der Schlussphase schraubte der Kreisligist das Ergebnis auf 6:1 und zog damit souverän in die zweite Runde ein. Börger wird seiner Favoritenrolle gerecht

Die DJK Eintracht Börger hat die erste Runde des Emco-Kreispokals souverän überstanden und sich mit 6:0 bei der SG Lahn durchgesetzt. Noah Langen (8.) und Ole Schürmann (16.) brachten den Kreisligisten früh auf die Siegerstraße. Johannes Gertken erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (29.) und schnürte nach dem Seitenwechsel mit dem 5:0 (66.) einen Doppelpack. Dazwischen traf Justin Albers zum 4:0 (64.), ehe Dominik Albers mit dem 6:0-Endstand (77.) den Schlusspunkt setzte. Börger ließ dem klassentieferen Gegner keine Chance und zog hochverdient in die zweite Pokalrunde ein. Osterbrock/Geeste entscheidet Derby knapp für sich

Die SG Osterbrock/Geeste hat sich in der ersten Runde des Emco-Kreispokals mit 3:2 gegen den SV Dalum durchgesetzt. Janik Lindemann brachte die Gastgeber früh in Führung (16.), ehe Fabian Alferink nach Vorarbeit von John Schäfer den Ausgleich erzielte (25.). Nur fünf Minuten später stellte Tim Möller mit einem Abstauber den 2:1-Pausenstand her (30.). Lange blieb die Partie offen, ehe Simon Jansen in der 85. Minute auf 3:1 erhöhte. Dalum gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte durch den eingewechselten Timo Goldenbow nach Vorlage von Tobias Tallen noch einmal auf 2:3 (88.). Zu mehr reichte es für die Gäste allerdings nicht mehr. Osterbrock/Geeste zieht damit in die zweite Runde des Emco-Kreispokals ein.

Altenlingen II sorgt für die Pokal-Sensation

Der ASV Altenlingen II hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals für eine der größten Überraschungen gesorgt und den klassenhöheren SV Surwold mit 5:0 aus dem Wettbewerb geworfen. Mann des Spiels war Anton Dannert, der gleich vier Treffer erzielte (19./39./45./51.). Zwischenzeitlich hatte Moritz Dietrich nach Vorarbeit von Marian Schupe auf 2:0 erhöht (32.). Bereits zur Pause führten die Gastgeber mit 4:0 und ließen auch nach dem Seitenwechsel nicht nach. Mit seinem vierten Treffer machte Dannert den Deckel endgültig drauf. Während Altenlingen II mit einer starken Leistung verdient in die zweite Runde einzog, musste Surwold bereits zum Auftakt die Segel streichen. Schlusssatz:

Genau dafür wird der Pokal geliebt: Auf dem Papier mag es Favoriten geben – auf dem Platz gelten oft ganz eigene Gesetze. Leschede wird seiner Favoritenrolle gerecht

Der FC 47 Leschede hat die erste Runde des Emco-Kreispokals souverän gemeistert und sich mit 4:1 bei Union Meppen durchgesetzt. Wer sonst als Johannes Duisen eröffnete den Torreigen: Der Torjäger verwandelte in der 12. Minute einen Foulelfmeter zur Führung und legte nach der Pause per Strafstoß das 3:0 nach (53.). Zwischenzeitlich hatte Michael Knieper nach Vorlage von Dominik Gerdes auf 2:0 erhöht (22.). Union Meppen gelang durch Hekim Yaygan zwar der Anschlusstreffer zum 1:3 (63.), doch Knieper stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:1-Endstand her (87.). Damit zog Leschede verdient in die zweite Runde ein. Grenzland Twist zieht mit starker erster Halbzeit weiter

Der SV Grenzland Twist hat die erste Runde des Emco-Kreispokals erfolgreich gemeistert und sich mit 4:1 beim SV Germania Thuine durchgesetzt. Innerhalb weniger Minuten stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Lars Sulmann eröffnete den Torreigen (33.), Leon Schlagenhauf legte nur eine Minute später nach (34.). Zwar verkürzte Louis Kall für Thuine auf 1:2 (38.), doch Kai Pieper (40.) und erneut Schlagenhauf (45.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang verwaltete der Kreisligist seinen Vorsprung souverän und zog verdient in die zweite Pokalrunde ein. Bawinkel meistert Pflichtaufgabe in Laxten

Der SV Bawinkel hat sich in der ersten Runde des Emco-Kreispokals mit 3:1 bei Olympia Laxten II durchgesetzt. Bereits nach fünf Minuten brachte Marco Lenger die Gäste per Kopfball in Führung (5.). Niklas Breitholz glich für die Gastgeber nach 19 Minuten aus, doch Jannek Reicksmann stellte nur wenig später den alten Abstand wieder her (25.). Lange blieb die Partie offen, ehe Joker Ben Tautfest in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Bent Hosemann den 3:1-Endstand erzielte (90.+3). Damit zog der Kreisligist verdient in die zweite Pokalrunde ein. Esterwegen wirft Haren aus dem Pokal

Der SV Esterwegen hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals den klassenhöheren TuS Haren mit 4:2 bezwungen und für eine Überraschung gesorgt. Alexander Martin brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in einer turbulenten Szene mit 1:0 in Führung (45.+5). Nach dem Seitenwechsel glich Mirco Husmann zunächst per Foulelfmeter aus (56.), ehe Jelte Schulte Esterwegen nach einer Ecke erneut in Front brachte (62.). Husmann traf per Kopf zum 2:2 (68.), doch Simon Jansen entschied die Partie mit einem Distanzschuss aus rund 30 Metern (80.) und einem Kontertreffer in der Nachspielzeit (90.+4) zugunsten der Gastgeber. Damit zieht Esterwegen verdient in die zweite Runde des Emco-Kreispokals ein. 53 Kilometer, drei Punkte und das Ticket für Runde zwei

Der BV Clusorth-Bramhar hat die 53 Kilometer lange Auswärtsfahrt zum SV Neubörger erfolgreich gemeistert und ist mit einem 3:2-Erfolg in die zweite Runde des Emco-Kreispokals eingezogen. Vor der Partie hatte Trainer Marius Frerich die weite Anreise mit einem Augenzwinkern angesprochen und klargemacht, dass seine Mannschaft die Heimreise unbedingt mit einem Sieg antreten wolle ,genau das gelang dem BVC. Die Gäste stellten bereits in der ersten Halbzeit mit einer 2:0-Führung die Weichen auf Weiterkommen. Neubörger zeigte jedoch Moral und verkürzte durch den erst 17-jährigen Anton Wöste noch vor der Pause auf 1:2. Kurz nach dem Seitenwechsel stellte der BVC den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, ehe Paul Hermes per Foulelfmeter den erneuten Anschluss zum 2:3 erzielte. In der Schlussphase drängte der Aufsteiger aus Neubörger auf den Ausgleich und überzeugte mit einer kämpferisch starken Leistung, doch Clusorth-Bramhar verteidigte den knappen Vorsprung konsequent und brachte den Sieg über die Zeit. So trat der BVC die 53 Kilometer lange Rückreise mit dem erhofften Erfolg im Gepäck an und löste das Ticket für die zweite Runde des Emco-Kreispokals. Wesuwe löst Pflichtaufgabe souverän

Der FC Wesuwe hat die erste Runde des Emco-Kreispokals erfolgreich gemeistert und sich mit 4:1 bei der zweiten Mannschaft des VfL Emslage durchgesetzt. Henk-Darwin Gröninger brachte die Gäste nach einem Steckpass von Tim Niehaus in Führung (22.), ehe Julian Gebben (31.) und Henri Schnieders (45.+1) den Vorsprung bis zur Pause auf 3:0 ausbauten. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Marc Düsenborg für Emslage II auf 1:3 (56.) und ließ kurzzeitig Hoffnung aufkommen. Wesuwe blieb jedoch die spielbestimmende Mannschaft und machte den Einzug in die zweite Runde endgültig perfekt: Joker Steffen Schulte traf nur 15 Sekunden nach seiner Einwechslung zum 4:1-Endstand (81.). Damit wurde der Kreisligist seiner Favoritenrolle gerecht und zog verdient in die nächste Pokalrunde ein. Dersum übersteht Wehmer Druck und zieht weiter

Der SV Grün-Weiß Dersum hat sich in der ersten Runde des Emco-Kreispokals mit 2:1 beim SV Eiche Wehm durchgesetzt. Dabei erwischten die Gastgeber den besseren Start und erspielten sich in der Anfangsphase mehrere gute Möglichkeiten, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Kurz vor der Pause schlug Dersum zu: Leon Kampen brachte die Gäste nach einer Ecke mit 1:0 in Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jannis Celten auf 2:0 (63.). Wehm gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte durch den eingewechselten Christian Banaszewski nach Vorarbeit von Jannik Hoormann auf 1:2 (79.). In der Schlussphase verteidigte Dersum den knappen Vorsprung und sicherte sich damit das Ticket für die zweite Runde. Eintracht Papenburg zieht souverän in Runde zwei ein

Der SV Eintracht Papenburg hat die erste Runde des Emco-Kreispokals mit einem deutlichen 6:0-Erfolg bei der SG Wippingen erfolgreich gemeistert. Hannes Eilers brachte den Kreisligisten mit einem frühen Doppelpack (11./15.) auf die Siegerstraße. Noch vor der Pause erhöhte Tom Heymann auf 3:0 (45.). Im zweiten Durchgang machte Eintracht den klaren Erfolg perfekt: Oliver Goldenstein traf doppelt (75./83.), dazwischen war auch Simon Jansen erfolgreich (78.). Mit einer überzeugenden Vorstellung löste Eintracht Papenburg damit souverän das Ticket für die zweite Pokalrunde.

– Foto: www.svdohre.de

Herzlake löst Pflichtaufgabe – Dohren verkauft sich nach über 20 Jahren Wiedersehen teuer Nach mehr als 20 Jahren trafen der SV Dohren und der VfL Herzlake erstmals wieder mit ihren ersten Mannschaften aufeinander. In der 1. Runde des Emco-Kreispokals setzte sich der Kreisligist aus Herzlake mit 2:1 durch und zog in die nächste Runde ein. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Elias Willen (11.) in Führung. Christian Niehaus erhöhte nur sieben Minuten später auf 2:0 (18.). Doch der SV Dohren zeigte sich unbeeindruckt und verkürzte noch vor der Pause durch Hendrik Kroner per Kopf auf 1:2 (31.). Auch leswnswert: Die spannendste Emslandliga seit Jahren Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Dohren mehrfach dem Ausgleich nahekam. Unter anderem traf Luca Jansen den Außenpfosten, sodass Herzlake den knappen Vorsprung mit etwas Glück über die Zeit brachte. Überschattet wurde die Begegnung von der Verletzung von Lars Rapien, der nach einem Pressschlag mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wir wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung. 📖 Einen ausführlichen Spielbericht mit allen Details zur Partie gibt es auf der Vereinsseite des SV Dohren: www.svdohren.de. Dalum II zieht spät in die zweite Runde ein

Der SV Dalum II hat sich in der ersten Runde des Emco-Kreispokals mit 2:1 gegen den SC Spelle-Venhaus IV durchgesetzt. Lange mussten die Zuschauer auf den ersten Treffer warten, ehe Marcel Herbers die Gastgeber in der 80. Minute in Führung brachte. Zwar glich Lukas Mersch für Spelle-Venhaus per Foulelfmeter zum 1:1 aus (85.), doch nur wenig später erzielte Luis Lüttel den umjubelten Siegtreffer und sicherte Dalum II damit das Ticket für die zweite Pokalrunde. Holthausen-Biene II dreht 0:2-Rückstand und zieht weiter

Der SV Holthausen-Biene II hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals große Moral bewiesen und sich mit 5:2 beim SC Spelle-Venhaus III durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Onur Acar (38.) sowie Adrian Höving (53.) mit 2:0 in Führung. Doch Biene II antwortete eindrucksvoll: André Marten (58.), ein Eigentor (62.) und Steffen Möller (64.) drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. In der Schlussphase bauten André Hilling (82.) und Nick Hegemann (90.+4) den Vorsprung weiter aus und sorgten für den verdienten Einzug in die zweite Runde. Vielen Dank an Tim Christoph für den Liveticker und die ausführliche Begleitung der Partie auf FuPa! Emmeln zieht verdient in die zweite Runde ein

Der SV Eintracht Emmeln hat die erste Runde des Emco-Kreispokals erfolgreich gemeistert und sich mit 2:1 gegen den SC Blau-Weiß Papenburg III durchgesetzt. Der Vertreter aus der 1. Kreisklasse erwischte den besseren Start und ging bereits in der 6. Minute durch Philipp Neehoff in Führung. René Düthmann erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (35.). Zwar verkürzte Thomas Venema in der Schlussphase für die Gäste aus der 2. Kreisklasse auf 1:2 (82.), am verdienten Heimsieg der Emmelner änderte das jedoch nichts. Damit löste der SV Eintracht Emmeln das Ticket für die zweite Pokalrunde. Werlte zittert sich nach Elfmeterschießen weiter

Der SV Sparta Werlte hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals große Mühe mit dem klassentieferen SV Hüven gehabt und sich erst im Elfmeterschießen mit 7:6 durchgesetzt. In der regulären Spielzeit brachte Axel Steenken die Gäste in der 37. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Niklas Fuhler nur zwei Minuten später den Ausgleich für Hüven bedeutete. Nach dem Seitenwechsel drehte Ole Jansen die Partie zugunsten der Gastgeber (54.), ehe Bernhard Kleymann kurz vor dem Abpfiff zum 2:2 traf (90.) und Werlte ins Elfmeterschießen rettete. Dort behielt der Kreisligist schließlich die Nerven und löste mit einem 7:6-Erfolg das Ticket für die zweite Runde. Walchum-Hasselbrock dreht die Partie und zieht souverän weiter