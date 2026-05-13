Surwold schlägt eiskalt zu: Haren rutscht tiefer in die Krise

– Foto: René Diebel

Der SV Surwold hat den TuS Haren im Nachholspiel der Kreisliga Emsland mit 3:0 bezwungen und seine starke Saison weiter untermauert. Vor allem Damian Kowalczyk drückte der Partie mit einem Doppelpack seinen Stempel auf. Für Haren dagegen setzt sich die Negativserie fort: Seit fünf Spielen wartet der TuS nun auf einen Sieg.

Zunächst entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Surwold geduldig auf seine Momente wartete. In der 32. Minute schlugen die Gastgeber erstmals zu: Damian Kowalczyk setzte sich über außen stark durch und bediente Lukas Borgmann, der am zweiten Pfosten zum 1:0 vollendete. Für Borgmann war es bereits der 16. Saisontreffer.

Haren versuchte zwar immer wieder offensiv Akzente zu setzen, blieb im letzten Drittel jedoch zu harmlos. Besonders bitter: Torjäger Mirco Husmann ging leer aus und kassierte stattdessen lediglich eine Gelbe Karte. Damit bleibt er in der Torjägerliste weiterhin vier Treffer hinter Erik Lüßing.

Surwold nutzt Harens Fehler gnadenlos aus

Nach dem Seitenwechsel wurde Surwold noch konsequenter. In der 55. Minute traf Kowalczyk nach einem schnellen Gegenzug zum 2:0, nur fünf Minuten später legte er nach einem Ballverlust der Gäste das 3:0 nach. Der sechste Saisontreffer des Surwolders entschied die Partie endgültig.

Während Surwold mit nun 50 Punkten aus 28 Spielen auf Rang vier steht, steckt Haren weiter im Formtief fest. Der TuS rangiert nach der fünften sieglosen Partie in Folge mit 33 Punkten auf Platz zwölf.

Zum Saisonabschluss warten auf Surwold noch die Duelle gegen Papenburg II und Eintracht Börger - Erinnerungen an die hitzigen Osterwochen inklusive. Haren bekommt es dagegen noch mit dem SV Grenzland Twist und im Derby mit dem VfL Rütenbrock zu tun.

Hier geht’s direkt zum Kanal ⬇️

Keine News mehr verpassen, mit unserem Whatsapp-FuPa-Kanal „#AusLiebeZumFußball“

Abonnieren, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen!