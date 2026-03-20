Surwold schlägt Baccum im Verfolgerduell

Trotz zahlreicher Ausfälle reist Tabellenführer Baccum mit Ambitionen nach Surwold, doch ein Torwartfehler ebnet den Weg für den entscheidenden Treffer von Michael Eissing. Die Gastgeber nutzen ihre Chancen, während der Spitzenreiter offensiv blass bleibt.

Mit einem stark dezimierten Kader trat der SC Baccum die Reise zum direkten Verfolger nach Surwold an. Neben den ohnehin fehlenden Lars Hense und Peter Marx mussten kurzfristig auch Marius Wemker und Malte Albers passen.

Bereits in der 25. Minute folgte der nächste Rückschlag für die Lingener: Johannes Baumtrog musste verletzungsbedingt vom Feld. Nur elf Minuten später traf es mit Simon Chapman einen weiteren Schlüsselspieler. Mit einem leistungsgerechten 0:0 ging es in die Pause.

Trotzdem starteten die Gäste druckvoll in die Partie und wollten dem Spiel früh ihren Stempel aufdrücken. Surwold agierte zunächst abwartend, blieb aber durch Michael Eissing und Lukas Borgmann stets gefährlich.

Eissing nutzt Fehler - Surwold bleibt eiskalt

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Baccum hatte viel Ballbesitz, kam jedoch über die gesamte Spielzeit hinweg zu keiner klaren Torchance.

Die Gastgeber hingegen strahlten weiterhin Torgefahr aus und wurden in der 72. Minute belohnt. Nach einem Fehler von Torwart Lukas Schoo reagierte Michael Eissing am schnellsten und schlenzte den Ball aus spitzem Winkel zur Führung ins Tor.

Der Treffer setzte bei Baccum zwar noch einmal Kräfte frei, doch gegen die kompakte Defensive um Tim Pohlmann fanden die Gäste kein Durchkommen. In der Schlussphase schwächte sich der Tabellenführer zusätzlich: Marvin Bloom sah in der 82. Minute Gelb-Rot.

Surwold brachte die Führung souverän über die Zeit und sicherte sich wichtige Punkte im Aufstiegskampf, während Baccum enttäuscht die Heimreise antreten musste.

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