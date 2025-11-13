Surwold legt vor, kommt jetzt der echte Härtetest? Verlinkte Inhalte Kreisliga Emsland BW Papenburg II Surwold

Surwold schießt sich warm und Bokeloh hört schon das Bezirksliga-Echo Der SV Surwold hat sein Nachholspiel vom 14. Spieltag souverän gewonnen. Beim 3:0-Erfolg gegen SC Blau-Weiß Papenburg II stellte Lukas Borgmann früh die Weichen: Noch vor der Pause traf er zum 1:0 (44.), ehe er in der 71. Minute auch seinen zweiten Treffer nachlegte. Ein unglückliches Eigentor von Martin Weichers (80.) besiegelte den klaren Surwolder Heimsieg. Mit den drei Punkten bleibt Surwold auf Kurs und festigt Tabellenplatz 4, während die Papenburger weiter im Tabellenkeller hängen und nur knapp über dem ersten Abstiegsrang stehen.