Surwold legt vor, kommt jetzt der echte Härtetest?
Surwold schießt sich warm und Bokeloh hört schon das Bezirksliga-Echo
Der SV Surwold hat sein Nachholspiel vom 14. Spieltag souverän gewonnen. Beim 3:0-Erfolg gegen SC Blau-Weiß Papenburg II stellte Lukas Borgmann früh die Weichen: Noch vor der Pause traf er zum 1:0 (44.), ehe er in der 71. Minute auch seinen zweiten Treffer nachlegte. Ein unglückliches Eigentor von Martin Weichers (80.) besiegelte den klaren Surwolder Heimsieg. Mit den drei Punkten bleibt Surwold auf Kurs und festigt Tabellenplatz 4, während die Papenburger weiter im Tabellenkeller hängen und nur knapp über dem ersten Abstiegsrang stehen.
Ausblick auf Samstag:
Am kommenden Samstag um 15 Uhr wartet in Surwold ein echtes Top-Duell. Der SV Bokeloh reist mit dem klaren Ziel an, den nächsten Schritt Richtung Bezirksliga zu machen. Surwold dagegen, erst in der vergangenen Saison aus der Bezirksliga abgestiegen, möchte beweisen, dass man weiterhin mit den besten Teams der Liga mithalten kann – und der deutliche Sieg unter der Woche dürfte zusätzliches Selbstvertrauen geben. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives und richtungsweisendes Spiel in Börgermoor freuen.