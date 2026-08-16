🗣: "Surrealer Abend" in Hallberg – FCU mit Slapstick – ESV-Wahnsinn

Neun Tore sahen die Zuschauer im Spiel zwischen Hallbergmoos und Murnau. – Foto: Stefan Schmiedel

Die Ballermänner der Landeliga Südost laufen weiter auf Hochtouren! Ein Augenschmaus für neutrale Zuschauer, für die Trainer teilweise jedoch kein wirklicher Leckerbissen. Die Trainerstimmen zum sechsten Spieltag.

Christian Niederstraßer, Sportlicher Leiter des ESV Freilassing: »Gratulation an die Mannschaft zuallererst – Wahnsinn, was die Jungs momentan mit dem extrem dünnen Kader leisten. Wie alle Mannschaften in der Liga kämpfen auch wir mit vielen Urlaubern und Verletzten. Wir wussten, dass Kirchheim ein extrem starker Gegner ist. Die Anfangsphase ist aber genau nach Plan gelaufen und wir sind mit wenigen Chancen verdient mit 3:0 in Führung gegangen. Nach dem 3:1‑Anschlusstreffer hatten wir dann das nötige Spielglück, dass nicht das 3:2 fällt, und machen fast im Gegenzug das 4:1. So stark wie Kirchheim ist, wäre es sonst richtig eng geworden. Das Endergebnis darf man nicht zu hoch bewerten; jeder, der selbst gespielt hat, weiß, wie solche Spiele ablaufen, wenn man einem Rückstand hinterherläuft und das Risiko erhöhen muss.«

Maximilian Riedmüller, Trainer des Kirchheimer SC: »Glückwunsch an Freilassing. Wahnsinn, mit welcher Effizienz sie uns heute bestraft haben – ein Spitzenteam. Natürlich müssen wir bei dem Ergebnis erstmal schlucken. Es klingt vielleicht ein wenig komisch, doch das Spiel hätte auch noch zu unseren Gunsten kippen können. Wir wissen ziemlich genau, woran es gelegen hat, und können daran gut arbeiten. Wichtig ist in erster Linie, dass uns das Ergebnis nicht zu lange beeinflusst. Wir lernen daraus und freuen uns darauf, nächste Woche wieder ein anderes Gesicht zu zeigen.«

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: »Es war ein surrealer Fußballabend gegen einen Gegner, der gerade im Flow seines Lebens ist und bei dem gefühlt alles funktioniert. Das hat man sich aber auch seit Jahren erarbeitet, daher großen Respekt für den Murnauer Weg. Wir haben eigentlich eine ganz gute erste Halbzeit gespielt, wenig zugelassen und trotzdem drei Gegentore kassiert. Dass die alle nach Standards fallen, darf uns einfach nicht passieren, da sahen wir sowohl bei der Entstehung als auch vor allem beim gegnerischen Abschluss ganz schlecht aus. Seinen zugeteilten Gegenspieler einfach laufen zu lassen, hat nichts mit Verteidigen zu tun. Auf der anderen Seite hatten wir nach einer überragenden Kombination die Riesenchance zum 2:2, die wir leider nicht nutzen konnten. Auch nach der Pause waren wir gut im Spiel und haben uns nach einer Stunde durch einen Doppelschlag mit zwei schönen Toren zurückgemeldet. Man hatte im ganzen Stadion das Gefühl, dass das Momentum nun auf unserer Seite ist, dass einer dieser ganz besonderen Fußballabende in Hallberg entsteht und wir die Partie komplett drehen können – das war unser Ziel. Doch dann kassieren wir aus dem Nichts nach einem Fehlpass das 3:4 aus 40 Metern und kurz darauf nach einem erneuten Ballverlust das 3:5. Das war ein brutaler Schlag, von dem wir uns letztlich nicht mehr erholen konnten. Glückwunsch an Murnau.« Andreas Haidl, Trainer des TSV Murnau: »Es war ein intensives und umkämpftes Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir aus wenigen Chancen viel gemacht und sind nicht unverdient mit einer Führung in die Pause gegangen. Nach der Halbzeit sind wir gut gestartet, ehe Hallbergmoos mit einem Sonntagsschuss zurück ins Spiel kam. Danach entwickelte sich eine offene Partie, auch nach dem zwischenzeitlichen 3:3. Unsere vier Wechsel haben der Mannschaft entscheidend geholfen und neue Impulse gebracht. Das sehenswerte 4:3 hat Hallbergmoos offenbar geschockt, und beim 5:3 und 6:3 haben wir unsere Konter sehr gut ausgespielt. Großes Kompliment an die Mannschaft – in Hallbergmoos muss man erst einmal gewinnen.«

Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: »Es war auch in der Höhe ein absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft. Wir haben das Spiel über sehr weite Strecken klar dominiert und insgesamt eine gute Spielkontrolle gehabt. Durch ein paar Nachlässigkeiten, insbesondere in der zweiten Halbzeit, konnte sich unser Gegner ein wenig entfalten, aber richtig gefährlich wurde es nicht. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, bei diesen Temperaturen in dieser Intensität und Kontinuität die defensiven Aufgaben so erledigt zu haben. Das war der Schlüssel und die Grundlage für das gute Spiel. Ab der nächsten Woche kommen viele der heute elf fehlenden Spieler zurück, sodass unser Kader nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verstärkt wird. Wir haben richtungweisende Wochen vor uns – und auf die freuen wir uns auch.« Andreas Faber, Trainer des FC Unterföhring: »Wir stecken aktuell in einer ganz schlechten Phase, da kommt gerade vieles zusammen. Das 0:1 tut bei 35 Grad doppelt weh und ist das nächste Slapstick-Tor, solche krassen individuellen Fehler müssen wir unbedingt abstellen. Uns fehlen im Moment Cleverness und Spielglück. Wir kommen da aber wieder raus, weil wir weiter hart arbeiten werden und das auch wollen – vielleicht schon nächstes Wochenende.«