»Surreal« & »skurril«, aber: Vilzinger Verständnis für Weber-Abschied

Die Spatzen haben es zuletzt von den Vilzinger Dächern gepfiffen: Kapitän Felix Weber, der noch im Frühjahr seinen Vertrag am Huthgarten eigentlich um eine weitere Spielzeit bis Sommer 2027 verlängert hat, hat am gestrigen Montag seinen Kontrakt aufgelöst und kehrt mit sofortiger Wirkung zum TSV 1860 München zurück.
Der "Captain" geht kurzfristig von Bord, für die Schwarzgelben alles andere als optimal. "Für uns ist das kurz vor Saisonstart natürlich sportlich eine denkbar schlechte Nachricht", erklärt Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer. Der DJK-Fußballchef schildert ausführlich die Umstände des Transfers: "Das Angebot für Felix kam sehr spontan und ich denke für alle ziemlich überraschend. Vor dem Hintergrund aber, dass wir erst im Frühjahr bei der Verlängerung darüber gesprochen hatten, dass das wahrscheinlich sein letztes Jahr in Vilzing sein wird und er anschließend aus privaten Gründen seinen Lebensmittelpunkt nach München verlagern möchte, kann man den Wunsch von Felix total nachvollziehen, dass er das Angebot unbedingt annehmen wollte. Drum ging`s eigentlich sehr schnell mit der Einigung zwischen den Vereinen, wir wollten ihm diese Möglichkeit auf keinen Fall verbauen. Der Wechsel ist für uns zwar sehr schade, weil wir einen absoluten Leistungsträger und Führungsspieler verlieren, auf der anderen Seite macht es uns auch ein wenig stolz, wenn wir zum wiederholten Male einen Spieler an einen Profiverein abgeben - sicherlich eine Auszeichnung für die Arbeit der letzten Jahre."
Dann findet Dachauer noch treffende Worte, die derzeit vielen Fußballfans in Bayern wohl aus dem Herzen sprechen: "Der Transfer ist auch ein tolles Beispiel dafür, wie surreal die aktuelle Entwicklung für einen kleinen Verein wie uns ist in diesen Wochen. Wir befinden uns mit einem Klub wie dem TSV 1860 München offensichtlich mittlerweile sportlich auf Augenhöhe, wenn so ein Verein einen Spieler von uns als Leitwolf verpflichten möchte, obwohl beide Vereine auf jeder anderen Ebene Welten trennen - das ist schon ein wenig skurril."
Der mittlerweile 31-jährige Defensivspezialist Felix Weber, der bis vor wenigen Tagen auch noch ganz andere Pläne für die neue Spielzeit hatte, blickt auf eine tolle Zeit im Oberen Bayerischen Wald zurück: "Ich möchte mich für zwei tolle Jahre bedanken. Es hat hier riesig Spaß gemacht, ich wünsche dem Verein nur das Beste."