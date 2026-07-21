»Surreal« & »skurril«, aber: Vilzinger Verständnis für Weber-Abschied Großer Verlust für den Oberpfälzer Regionalligisten: Der Kapitän löst seinen Vertrag auf und kehrt zum TSV 1860 München zurück von PM/mwi · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

Felix Weber (am Ball) kehrt zum TSV 1860 München zurück. – Foto: Johannes Traub

Die Spatzen haben es zuletzt von den Vilzinger Dächern gepfiffen: Kapitän Felix Weber, der noch im Frühjahr seinen Vertrag am Huthgarten eigentlich um eine weitere Spielzeit bis Sommer 2027 verlängert hat, hat am gestrigen Montag seinen Kontrakt aufgelöst und kehrt mit sofortiger Wirkung zum TSV 1860 München zurück.

Der "Captain" geht kurzfristig von Bord, für die Schwarzgelben alles andere als optimal. "Für uns ist das kurz vor Saisonstart natürlich sportlich eine denkbar schlechte Nachricht", erklärt Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer. Der DJK-Fußballchef schildert ausführlich die Umstände des Transfers: "Das Angebot für Felix kam sehr spontan und ich denke für alle ziemlich überraschend. Vor dem Hintergrund aber, dass wir erst im Frühjahr bei der Verlängerung darüber gesprochen hatten, dass das wahrscheinlich sein letztes Jahr in Vilzing sein wird und er anschließend aus privaten Gründen seinen Lebensmittelpunkt nach München verlagern möchte, kann man den Wunsch von Felix total nachvollziehen, dass er das Angebot unbedingt annehmen wollte. Drum ging`s eigentlich sehr schnell mit der Einigung zwischen den Vereinen, wir wollten ihm diese Möglichkeit auf keinen Fall verbauen. Der Wechsel ist für uns zwar sehr schade, weil wir einen absoluten Leistungsträger und Führungsspieler verlieren, auf der anderen Seite macht es uns auch ein wenig stolz, wenn wir zum wiederholten Male einen Spieler an einen Profiverein abgeben - sicherlich eine Auszeichnung für die Arbeit der letzten Jahre."

Im Frühsommer 2018 führte Felix Weber (li.) die Löwen als Kapitän zum Aufstieg in die 3. Liga. – Foto: Sven Leifer

Dann findet Dachauer noch treffende Worte, die derzeit vielen Fußballfans in Bayern wohl aus dem Herzen sprechen: "Der Transfer ist auch ein tolles Beispiel dafür, wie surreal die aktuelle Entwicklung für einen kleinen Verein wie uns ist in diesen Wochen. Wir befinden uns mit einem Klub wie dem TSV 1860 München offensichtlich mittlerweile sportlich auf Augenhöhe, wenn so ein Verein einen Spieler von uns als Leitwolf verpflichten möchte, obwohl beide Vereine auf jeder anderen Ebene Welten trennen - das ist schon ein wenig skurril." Der mittlerweile 31-jährige Defensivspezialist Felix Weber, der bis vor wenigen Tagen auch noch ganz andere Pläne für die neue Spielzeit hatte, blickt auf eine tolle Zeit im Oberen Bayerischen Wald zurück: "Ich möchte mich für zwei tolle Jahre bedanken. Es hat hier riesig Spaß gemacht, ich wünsche dem Verein nur das Beste."









Auch Roland Dachauer wiederum ist sich sicher, dass es dem gebürtigen Oberbayern aus Ohlstadt (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) in der Oberpfalz gefallen hat: "Felix hat während seiner Zeit bei uns auf mehreren Ebenen tolle Erfolge gefeiert, ich glaube, dass er den Schritt damals nach Vilzing weder sportlich noch privat bereut hat. Wir sind wiederum sehr dankbar für seinen Einsatz der letzten Jahre und wünschen ihm nur das Beste für seinen weiteren Weg."



Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum war vom ersten Moment in die Entwicklungen der letzten Tage eingebunden und nahm die Personalie mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge zur Kenntnis: "Felix ist für uns zu diesem Zeitpunkt natürlich ein herber Verlust, er war auf und neben dem Platz immer ein Leader, der sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Er war eine zentrale Figur auf dem Feld und auch für mich ein wichtiges Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft. Trotzdem freuen wir uns für ihn über diesen Schritt, weil wir alle um seine persönliche Situation wissen und um seine Vergangenheit bei 1860. Das ist für ihn nochmal eine richtig schöne Sache. Wir werden nun versuchen, das im Kollektiv aufzufangen, wir haben dahinter ein paar Jungs, die richtig gute Schritte in den letzten Monaten gemacht haben und auch jetzt in der Vorbereitung wieder. Darum werden wir die Verantwortungslücke auf mehrere Schultern verteilen, ich glaube, dass Felix den Jungen da schon viel mitgegeben hat in den letzten Monaten. Wir wünschen Felix alles erdenklich Gute, eine verletzungsfreie Saison und ganz viel Erfolg - bis auf zwei Spiele natürlich."



