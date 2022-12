Supertalent Maurice Krattenmacher: „In Haching spürst du das Vertrauen“ Shootingstar im Interview

Die Ausbildung dort war auch gut, aber ich weiß nicht mehr genau die Inhalte, weil bei mir die Zeit bei Bayern schon etwas länger her ist. In Haching finde ich die Ausbildung sehr gut. Vor allem deshalb, weil du das Vertrauen spürst und hervorragend gefördert wirst. Und man spielt immer in den höchsten Ligen genauso wie bei Bayern. In dieser Hinsicht gibt es zwischen Haching und Bayern keinen Unterschied. Mir hat das familiäre Umfeld in Haching zugesagt.

Was ist der Unterschied zwischen der Ausbildung beim FC Bayern, wo Sie auch gespielt haben, und bei Haching?

Es war auch wichtig, dass wir ein starkes Team hatten, in dem alles gut funktioniert hat. Ansonsten wäre das alles nicht möglich gewesen. Wir waren bestens eingespielt und dann lief es in den Spielen auf einmal fast wie von allein.

Was war der Schlüssel zum Erfolg?

Ich habe von klein an als Kind nie schlecht gespielt. Aber dass ich es so weit schaffen kann, war mir nie bewusst. Ich habe einfach das gespielt, was mir Spaß macht. Und mit der Zeit wurde es bei mir immer besser. Meine Leistungen waren gut und ab der U17 bin ich einer Profi-Karriere immer einen Schritt nähergekommen.

Mit Karims Mutter habe ich schon öfter gesprochen. Sie war auch mal Fahrerin von einem Shuttle-Bus in der Hachinger Jugendabteilung, daher kenne ich sie ein bisschen. Über Karim habe ich sie allerdings noch nichts gefragt.

Wie oft und über was haben Sie sich schon mit der Mutter von Karim Adeyemi (ausgebildet bei der SpVgg und aktuell deutscher Nationalspieler; Anm. d. Red.) unterhalten?

Unterhaching – Maurice Krattenmacher (17) ist bei der SpVgg Unterhaching zum deutschen Junioren-Nationalspieler gereift. Im Interview mit unserer Zeitung spricht das hoffnungsvolle Talent aus dem Kader des Regionalliga-Spitzenreiters über Vergleiche mit Karim Adeyemi, Gründe für seinen Durchbruch, seine Stärken und Schwächen, Talente in seiner aktuellen Junioren-U18-Nationalmannschaft beim DFB und über die wichtige Rolle der SpVgg Unterhaching im Rahmen seiner Ausbildung.

Eigentlich haben sie nicht schlecht gespielt, aber das Spiel gegen Japan war der Knackpunkt. Da war Deutschland zunächst zwar auch gut, nur in der zweiten Hälfte war es dann nicht mehr so. Die deutsche Mannschaft hätte meiner Meinung nach weiterkommen müssen in dieser Gruppe, da gibt es keine Ausreden.

Wie erleben Sie Ihre Mannschaftskollegen in den U-Teams des DFB und was kann mit diesen Spielern in den nächsten Jahren entstehen?

Ich denke, da können paar Spieler richtig groß rauskommen. Einige haben hier gute Qualitäten.

Ist bei den DFB-Lehrgängen und -Spielen auch Haching ein Gesprächsthema?

Eigentlich reden wir untereinander nicht über die Vereine. Höchstens über die Spiele gegeneinander in der Liga.

Wie sind die Reaktionen Ihrer gleichaltrigen Mitspieler in Haching, wenn sie bei den Junioren spielen? Zum Beispiel wie zuletzt, als Sie in der U19 ausgeholfen und das entscheidende Siegtor geschossen haben?

In der Hachinger U19 wird ein anderer Fußball gespielt als im Herrenbereich. Das ist eine Umstellung. Nachdem viele meiner Mitspieler in der U19 auch schon im Training der Profis dabei sind, wissen sie selbst, was dort abgeht. Da müssen wir uns gar nicht so viel austauschen.

Was ist Ihre Lieblingsposition und was sind Ihre Stärken?

Grundsätzlich ist mir egal, wo ich spiele. Die Hauptsache für mich ist, dass ich spiele. Meine Lieblingsposition ist offensiv im Zentrum, weil ich da einfach die meisten Freiheiten habe. Hier fühle ich mich wohl, auch weil ich ab dem Großfeldbereich immer auf dieser Position gespielt habe.

Wo möchten Sie sich noch verbessern?

Das Kopfballspiel ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ich möchte an meiner Athletik und der körperlichen Fitness arbeiten. Und mich einfach an den Herrenfußball gewöhnen, cleverer werden und lernen, meinen Körper besser einzusetzen.

Was möchten Sie sowohl mit der SpVgg als auch persönlich erreichen?

Ziel wäre es, in diesem Jahr im besten Fall Erster zu werden und dann in der Relegation zu gewinnen. Über meine persönlichen Pläne habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Eigentlich will ich nur spielen. Dann kommt alles von allein, wenn ich gute Leistungen bringe.

Das Gespräch führte Robert M. Frank.